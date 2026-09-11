Mateusz Bogusz z pięknym golem i wyróżnieniem w MLS [WIDEO]

Nie tylko Robert Lewandowski strzela gole w Major League Soccer. Mateusz Bogusz zaliczył kolejne trafienie w barwach Houston Dynamo FC.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz zdobył efektownego gola z narożnika pola karnego w 87. minucie meczu z Realem Salt Lake zapewniając swojej drużynie zwycięstwo 2:1 (0:0). Dla polskiego pomocnika to już piąty gol strzelony dla zespołu z Houston w tym sezonie MLS. W 23 rozegranych meczach zaliczył też jedną asystę.

Polak w Drużynie 25. kolejki MLS

Dobra postawa Bogusza zaowocowała wyróżnieniem indywidualnym. Polak trafił „na ławkę” Drużyny 25. kolejki ligi MLS. Robert Lewandowski, który również zdobył gola w ostatniej serii gier tym razem do grona najlepszych zawodników kolejki się nie dostał.

Houston Dynamo z dorobkiem 43 punktów zajmuje drugie miejsce konferencji zachodniej ligi MLS. W tabeli prowadzi zespół Vancouver Whitecaps z przewagą trzech punków. Do fazy play-off automatycznie awansuje siedem drużyn.

Another angle of tonight's game winner 🎥 pic.twitter.com/BvKhSDG9Oj — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) September 10, 2026

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Mateusz Bogusz w reprezentacji?

Mateusz Bogusz ma na koncie pięć występów w reprezentacji Polski. Po raz ostatni zagrał w meczu z Mołdawią, w czerwcu 2025 roku. Selekcjonerem kadry był wtedy Michał Probierz, u którego Bogusz debiutował rok wcześniej.

Regularnie grający w MLS ofensywny pomocnik u selekcjonera Jana Urbana jeszcze nie zagrał. Co więcej, nie otrzymał nawet powołania. 18 września selekcjoner poda listę zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie. Polska rozegra w jego trakcie aż cztery spotkania w ramach Ligi Narodów.