Robert Lewandowski znów trafił do siatki w MLS. Polak popisał się uderzeniem przeciwko Interowi Miami, czyli ekipie Lionela Messiego. Chicago Fire finalnie zremisowało (1:1).

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zachwycił w MLS

Robert Lewandowski nie zwalnia tempa za oceanem. Kapitan reprezentacji Polski wykorzystał jedną z pierwszych dogodnych okazji i już w 10. minucie spotkania pokonał bramkarza Interu Miami. Jego trafienie było ozdobą początku rywalizacji.

Napastnik Chicago Fire dostał piłkę w odpowiednim momencie, a następnie precyzyjnym uderzeniem skierował ją do siatki. To już szósta bramka Lewandowskiego w tym sezonie MLS, co tylko potwierdza, że Polak coraz mocniej zaznacza swoją obecność w amerykańskich rozgrywkach.

ROBERT LEWANDOWSKI.



The heavyweights are going at it and Lewandowski hits first. 🥊 pic.twitter.com/XmEttvXxGo — Major League Soccer (@MLS) September 10, 2026

Chicago Fire długo miało korzystny wynik po swojej stronie, ale rywale odpowiedzieli po przerwie. Lionel Messi w 52. minucie uruchomił podaniem Casemiro, a były zawodnik Manchesteru United czy Realu Madryt zachował zimną krew i doprowadził do wyrównania.

Casemiro heads it home for the equalizer. 🇧🇷 pic.twitter.com/7O2wr2cAyz — Major League Soccer (@MLS) September 10, 2026

Ostatecznie obie drużyny musiały zadowolić się jednym punktem. Jednocześnie dla Lewandowskiego najważniejsze pozostaje to, że zaliczył kolejne trafienie. Tym razem zanotowane przeciwko zespołowi, którego największą gwiazdą jest sam Messi.

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Chicago Fire czekają teraz kolejne ligowe spotkania. Klub z Chicago zmierzy się między innymi z New England Revolution oraz Nashville SC. Później uwagę Lewandowskiego może przejąć reprezentacja Polski i nadchodzące mecze kadry.