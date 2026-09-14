Wisła Kraków wydała komunikat. Wszystko przez Jordiego Sancheza

08:14, 14. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Wisła Kraków

Jordi Sanchez po transferze do Pogoni Szczecin zostawił po sobie spore zamieszanie w Wiśle Kraków. Tymczasem biuro prasowe klubu zwróciło się teraz do kibiców z jasnym komunikatem.

Jordi Sanchez
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Jordi Sanchez zmienił klub, Wisła podjęła decyzję

Jordi Sanchez nie jest już zawodnikiem Wisły Kraków, ale jego odejście wciąż wywołuje emocje w ekipie z Synerise Arena Kraków. Hiszpan przeniósł się do Pogoni Szczecin po tym, jak sternicy Portowców aktywowali klauzulę odstępnego zapisaną w jego umowie. Wisła uważa przy tym, że przy transferze mogło dojść do naruszenia przepisów.

Klub postanowił jednak zająć się również znacznie bardziej przyziemnym problemem. Część kibiców zdążyła kupić koszulki z nazwiskiem Jordiego Sancheza, który jeszcze niedawno był jednym z najważniejszych piłkarzy zespołu. Wisła przygotowała dla nich rozwiązanie.

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W związku z licznymi wiadomościami dotyczącymi wymiany koszulki meczowej zakupionej z personalizacją Jordiego Sancheza, zapraszamy do naszego Official Fanshopu w celu dokonania wymiany koszulki na inną, dostępną w naszej ofercie. Wymiany można dokonać bezpośrednio przy kasach w sklepie. Nasi pracownicy pomogą Państwu w wyborze odpowiedniej koszulki” – przekazało biuro prasowe klubu z Krakowa.

Hiszpański napastnik szybko dał Wiśle kolejny powód do emocji, tyle że już jako zawodnik Pogoni. Hiszpan zdobył bramkę w debiucie przeciwko Wieczystej Kraków, a jego nowy zespół wygrał 2:0. Dzięki temu napastnik ma już siedem trafień w tym sezonie i prowadzi w klasyfikacji strzelców. Sześć wcześniejszych goli zdobył jeszcze w barwach Białej Gwiazdy.

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