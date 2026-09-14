Real Madryt ma plan na Atletico. Mourinho odstawi jedną z gwiazd

Real Madryt ma już plan na derby z Atletico Madryt w La Liga. Defensa Central ujawniła, że Jose Mourinho skłania się ku zaskakującej czwórce obrońców na starcie na Metropolitano.

fot. SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho szykuje niespodziankę na Atletico

Real Madryt może podejść do najważniejszego meczu ligowego tego etapu sezonu z wyraźnie określoną hierarchią w defensywie. Według informacji Defensa Central trener Jose Mourinho ma obecnie preferować Denzela Dumfriesa, Ibrahimę Konate, Deana Huijsena oraz Marca Cucurellę. Największym zaskoczeniem jest pozycja Holendra, który miałby wyprzedzić Trenta Alexandra-Arnolda.

Dumfries ma dawać zespołowi więcej zabezpieczenia bez piłki, intensywności i siły w pojedynkach. Alexander-Arnold pozostaje natomiast zawodnikiem oferującym większą jakość w rozegraniu, jednak w starciu z Atletico priorytetem dla szkoleniowca Los Blancos ma być stabilność. W środku obrony większe zaufanie mają obecnie budzić Konate i Huijsen. Francuz odpowiadałby za fizyczność i szybkość, a Hiszpan za spokój oraz wyprowadzanie piłki.

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Cucurella również ma zachować miejsce w podstawowej jedenastce. Chociaż Alvaro Carreras zaprezentował się bardzo dobrze w wygranym 4:1 spotkaniu z Rayo Vallecano. Antonio Rudiger pozostaje z kolei istotną opcją do rotacji, ale na ten moment nie jest przewidywany jako pierwszy wybór do derbowej pary stoperów.

Do meczu z Atletico pozostało jeszcze spotkanie z Elche. W związku z tym Mourinho może odpowiednio zarządzać minutami swoich defensorów. Defensa Central zwraca uwagę, że odpocząć może między innymi Konate. Ostateczne decyzje nie zapadły, ale już teraz widać, że trener Królewskich może postawić w derbach na bardziej defensywną wersję zespołu.