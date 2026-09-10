Mundial pod Wawelem! Mistrzostwa Świata Kobiet Amp Futbol 2027 odbędą się w Polsce

AMP Futbol Polska Na zdjęciu: Kraków gospodarzem Mistrzostw Świata Kobiet Amp Futbol 2027

Polska odgrywa kluczową rolę w rozwoju kobiecego ampfutbolu. To tutaj powstała pierwsza reprezentacja kobiet po amputacjach w Europie, rozegrano pierwsze oficjalne spotkanie międzynarodowe, a także – w marcu tego roku – pierwsze klubowe mecze na Starym Kontynencie.

Tego w Krakowie jeszcze nie było

Decyzja o powierzeniu Polsce organizacji mundialu jest naturalnym następstwem tego rozwoju. Światowa Federacja Amp Futbol (WAFF) po dokładnej analizie dokumentów oraz czerwcowej wizytacji miasta jednogłośnie zarekomendowała Kraków jako gospodarza Mistrzostw Świata Kobiet 2027. – Kraków zrobił na nas ogromne wrażenie. Zobaczyliśmy nie tylko świetną infrastrukturę, ale przede wszystkim zaangażowanie ludzi, którzy stoją za tym projektem. To właśnie ta energia, gościnność i wiara w rozwój kobiecego ampfutbolu sprawiły, że Kraków jest w naszych oczach miejscem, które zasługuje na organizację tego turnieju – przyznaje Ashley Reid, członkini komitetu WAFF dokonującego wyboru gospodarza.

Jeszcze większa skala

Przyszłoroczny turniej będzie dopiero drugim w historii kobiecym mundialem w ampfutbolu. Pierwszy odbył się w 2024 roku w Kolumbii, gdzie gospodynie zdobyły złoty medal, a reprezentacja Polski wywalczyła historyczny brąz. Druga edycja ma przyciągnąć drużyny z kolejnych części świata, będąc tym samym ważnym krokiem w rozwoju dyscypliny. W turnieju ma zagrać aż 16 drużyn, które będą rywalizowały na trzech krakowskich stadionach.

– Cieszymy się, że nasza kandydatura, a przede wszystkim wkład w rozwój kobiecego ampfutbolu, zostały docenione przez komisję. Możliwość zorganizowania takiego turnieju to dla nas ogromna szansa, ale także wyzwanie. Chcemy być odpowiednio przygotowani, by pokazać, czego – nie tylko jako Polska, lecz jako całe środowisko – udało nam się dokonać w ostatnich latach – komentuje Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Amp Futbol.

Polska stolica ampfutbolu

Małopolska wielokrotnie gościła najważniejsze ampfutbolowe wydarzenia sportowe – podczas Mistrzostw Europy 2021 gromadząc na stadionie przy ulicy Kałuży ponad 8 tysięcy kibiców. Nie bez znaczenia w procesie wyboru gospodarza przyszłorocznego turnieju było też doświadczenie organizacyjne Polskiego Związku Amp Futbol. To właśnie połączenie stało się jednym z najmocniejszych argumentów przemawiających za polską kandydaturą.

– To dla Krakowa ogromny powód do dumy. Już teraz uchodzi przecież za polską stolicę ampfutbolu, a we wrześniu 2027 roku stanie się centrum najważniejszych kobiecych zmagań. Chcemy wykorzystać tę szansę. Pokazać, jak wiele może dać sport – inspirując, łącząc ludzi i przełamując bariery – zaznacza Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta Miasta Kraków. – Kraków ma doświadczenie w organizacji wydarzeń sportowych na najwyższym poziomie, ale mistrzostwa świata kobiet w ampfutbolu będą dla nas czymś wyjątkowym. Chcemy, aby turniej był nie tylko sportowym świętem, ale też ważnym wydarzeniem dla miasta i impulsem dla całej dyscypliny – dodaje Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej.

Zagrają u siebie

Podobno mistrzostwa świata u siebie smakują inaczej. Biało-Czerwone przekonają się o tym na własnej skórze, walcząc o poprawienie rezultatu z Kolumbii przed własną publicznością. Reprezentacja Polski przystąpi do turnieju w gronie faworytek – wśród nich wymienia się także Kolumbię, USA oraz Anglię. Niewiadomą pozostaje siła reprezentacji z kontynentu afrykańskiego.

– Na mundialu w Kolumbii przeżyłyśmy emocje, których nie da się zapomnieć. Teraz będziemy mogły doświadczyć ich ponownie – tym razem z naszymi najbliższymi i kibicami. To dodatkowa motywacja, aby zawalczyć o jak najlepszy rezultat na boisku – przyznaje Justyna Tomaszewska, ampfutbolistka pochodząca z Krakowa.

Mistrzostwa Świata Kobiet Amp Futbol odbędą się w terminie 5-12 września 2027 roku. Turniej zakłada udział 16 reprezentacji z całego świata, które zostaną podzielone na cztery grupy. W ciągu ośmiu dni rozegranych zostanie 48 spotkań. Ich arenami będą trzy krakowskie obiekty: Cracovia, Garbarnia i Prądniczanka.