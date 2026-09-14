Galatasaray nie odpuszcza. Real będzie musiał podjąć decyzję

Real Madryt otrzymał nową ofertę za Raula Asencio. Jak informuje Fichajes.net, Galatasaray ponownie chce sprowadzić obrońcę, ale na transfer trzeba poczekać do zimy.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Raul Asencio pod lupą

Real Madryt może w najbliższych miesiącach stanąć przed ważną decyzją dotyczącą Raula Asencio. Galatasaray nie zamierza rezygnować z 23-latka i ponownie zgłosiło zainteresowanie jego sprowadzeniem. Tym razem turecki klub myśli o ruchu już podczas zimowego okna transferowego.

Raul Asencio ma za sobą trudniejszy początek sezonu. Kontuzja mięśniowa wykluczyła go z gry na starcie rozgrywek, a po powrocie sytuacja nie wygląda dla niego najlepiej. Hiszpan nie zdążył jeszcze pojawić się na murawie w oficjalnym spotkaniu, podczas gdy konkurencja w środku defensywy Realu jest spora.

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Jednocześnie Królewscy nie są pod ścianą. Raul Asencio przedłużył umowę w czerwcu 2025 roku i pozostaje związany z klubem aż do 30 czerwca 2031 roku. Jego pozycję negocjacyjną wzmacnia również wycena rynkowa oscylująca w granicach 20 milionów euro. Nie wiadomo jednak, jaką konkretnie kwotę zaproponowało Galatasaray.

Turecki klub będzie musiał uzbroić się w cierpliwość. Tamtejsze okno transferowe zostało zamknięte 4 września. W związku z tym ewentualny ruch może dojść do skutku dopiero od 1 stycznia 2027 roku. Do tego czasu Raul Asencio będzie miał okazję przekonać sztab, że wciąż powinien być częścią planów Los Blancos.

Dla wychowanka Realu najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe. Jeśli odzyska miejsce w rotacji, temat odejścia może szybko stracić na znaczeniu. Jeżeli jednak nadal będzie pełnił drugoplanową rolę, Galatasaray może dostać argument, którego potrzebuje. Madrycka ekipa będzie musiała wtedy zdecydować, czy zatrzymać Hiszpana, czy przystać na kolejną ofertę.