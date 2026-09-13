Z Wisły Kraków do reprezentacji Polski. Królewski przekonany

10:27, 13. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Wisła Kraków świetnie rozpoczęła trwający sezon. Jedną z wyróżniających się postaci jest Jakub Krzyżanowski. W Kanale Sportowym właściciel klubu, Jarosław Królewski, sugerował, że niebawem lewy obrońca będzie kandydatem do gry w reprezentacji Polski.

Jarosław Królewski
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Krzyżanowski niebawem zadebiutuje w kadrze?!

Wisła Kraków jako beniaminek PKO BP Ekstraklasy spisuje się powyżej oczekiwań. Po 8. kolejkach podopieczni Mariusza Jopa mają na swoim koncie 14 punktów, co daje im 4. miejsce w tabeli. W miniony weekend pokonali przed własną publicznością Jagiellonię Białystok. Formą na początku rozgrywek imponuje Jakub Krzyżanowski, o którego latem zabiegały zagraniczne kluby. Lewy obrońca nie jest na sprzedaż.

O 20-letnim piłkarzu kilka razy pozytywnie wypowiadał się Jarosław Królewski. Ostatnio w Kanale Sportowym właściciel Białej Gwiazdy stwierdził nawet, że za chwilę Krzyżanowski będzie naturalnym kandydatem na lewą obronę w reprezentacji Polski.

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To jest naturalny kandydat za chwilę do kadry na lewej stronie, bo to, co chłopak robi przez ostatnie osiem meczów, to jest coś po prostu wybitnego. I też skala tego, jak się rozwija, uczy, realizuje pewne założenia taktyczne. Więc duża przyszłość przed nim – mówił Jarosław Królewski w Kanale Sportowym.

Ostatnio wychowanek krakowskiego klubu występował z orzełkiem na piersi w drużynie do lat 20. W rozgrywkach Elite League wystąpił w pięciu meczach. W tym sezonie uzbierał już 9 meczów. Co ciekawe, sezon 2024/2025 spędził na wypożyczeniu w Torino w drużynach młodzieżowych.

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