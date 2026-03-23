Kosmiczna cena za koszulkę reprezentacji Polski. Szok

13:40, 23. marca 2026
Mateusz Bednarski
Reprezentacja Polski w poniedziałek zaprezentowała nowe koszulki, w których zagra w barażach o letni mundial. Poznaliśmy też już ceny trykotów, które są wręcz szokujące.

Robert Lewandowski
Reprezentacja Polski przygotowuje się do meczów barażowych. To ostatnia szansa, by zdobyć bilet na czerwcowy mundial. Pierwszym krokiem Biało-czerwonych jest wyeliminowanie Albanii. Ten pojedynek odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie w czwartek, 26 marca o godzinie 20:45. Jeśli nasi kadrowicze wygrają to w finale baraży zmierzą się ze Szwecją lub Ukrainą na wyjeździe.

W poniedziałek rozpoczyna się zgrupowanie naszej reprezentacji. Na godzinę 17:30 zaplanowano pierwszy trening na stadionie Legii Warszawa. Natomiast w godzinach przedpołudniowych zaprezentowano nowe koszulki. Nowe trykoty PZPN przygotował we współpracy ze sponsorem technicznym, czyli Nike. – Stroje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych technologii, w tym Dri-FIT ADV, która zapewnia odpowiednią wentylację i komfort nawet podczas największego wysiłku. Strój domowy inspirowany jest białym orłem, jednym z najważniejszych symboli narodowych – napisano.

Sprzedaż koszulek już ruszyła w oficjalnym sklepie Nike i wybranych punktach stacjonarnych. Cena jest jednak bardzo wysoka. Autentyczna męska koszulka piłkarska Nike Dri-FIT ADV biała lub czerwona jest w cenie 689,99 zł. Nieco tańsze są repliki dziecięce w cenie 479,99.

W mediach społecznościowych nowe koszulki nie spotkały się z pozytywnym odzewem wśród fanów. Pojawia się wiele słów krytyki między innymi za kiepskie wzory. Fani zarzucają, że są „nijakie”.

