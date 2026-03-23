Kosmiczna cena za koszulkę reprezentacji Polski. Szok

Reprezentacja Polski w poniedziałek zaprezentowała nowe koszulki, w których zagra w barażach o letni mundial. Poznaliśmy też już ceny trykotów, które są wręcz szokujące.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Cena za koszulkę reprezentacji Polski zwala z nóg

Reprezentacja Polski przygotowuje się do meczów barażowych. To ostatnia szansa, by zdobyć bilet na czerwcowy mundial. Pierwszym krokiem Biało-czerwonych jest wyeliminowanie Albanii. Ten pojedynek odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie w czwartek, 26 marca o godzinie 20:45. Jeśli nasi kadrowicze wygrają to w finale baraży zmierzą się ze Szwecją lub Ukrainą na wyjeździe.

W poniedziałek rozpoczyna się zgrupowanie naszej reprezentacji. Na godzinę 17:30 zaplanowano pierwszy trening na stadionie Legii Warszawa. Natomiast w godzinach przedpołudniowych zaprezentowano nowe koszulki. Nowe trykoty PZPN przygotował we współpracy ze sponsorem technicznym, czyli Nike. – Stroje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych technologii, w tym Dri-FIT ADV, która zapewnia odpowiednią wentylację i komfort nawet podczas największego wysiłku. Strój domowy inspirowany jest białym orłem, jednym z najważniejszych symboli narodowych – napisano.

Sprzedaż koszulek już ruszyła w oficjalnym sklepie Nike i wybranych punktach stacjonarnych. Cena jest jednak bardzo wysoka. Autentyczna męska koszulka piłkarska Nike Dri-FIT ADV biała lub czerwona jest w cenie 689,99 zł. Nieco tańsze są repliki dziecięce w cenie 479,99.

W mediach społecznościowych nowe koszulki nie spotkały się z pozytywnym odzewem wśród fanów. Pojawia się wiele słów krytyki między innymi za kiepskie wzory. Fani zarzucają, że są „nijakie”.

