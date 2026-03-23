Reprezentacja Polski zaprezentowała stroje na mistrzostwa świata

Reprezentacja Polski rozegra marcowe baraże w nowych strojach. PZPN pochwalił się projektem, który powstał we współpracy z Nike. Stawia przede wszystkim na jednolitość.

Polska stawia na jednolitość. Tak może zagrać na mundialu

Reprezentacja Polski przygotowuje się do kluczowej potyczki z Albanią. Jeśli zwycięży, w finale baraży zagra z wygranym meczu Ukraina – Szwecja. Najbliższe dni zdecydują więc o ewentualnym awansie na mistrzostwa świata, które rozpoczną się już za niespełna trzy miesiące.

W poniedziałek poznaliśmy nową odsłonę koszulek, którą PZPN przygotował we współpracy ze sponsorem technicznym, czyli Nike. Piłkarze ubiorą je już podczas najbliższego meczu barażowego z Albanią – odbędzie się on w czwartek 26 marca.

„Stroje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych technologii, w tym Dri-FIT ADV, która zapewnia odpowiednią wentylację i komfort nawet podczas największego wysiłku. Strój domowy inspirowany jest białym orłem, jednym z najważniejszych symboli narodowych. Motyw jego piór został przetworzony w nowoczesny wzór widoczny na rękawach i spodenkach. Biała baza uzupełniona czerwonymi akcentami tworzy projekt odważny, ponadczasowy i jednoznacznie kojarzący się z Polską. Strój wyjazdowy nawiązuje do tradycji odwracania kolorystyki zestawu domowego. W tej wersji pojawia się nowy odcień Noble Red, głębsza i bardziej wyrafinowana czerwień, która nadaje koszulce mocny i zdecydowany charakter.” – argumentowano w oficjalnym komunikacie.

Jest tylko jedna koszulka reprezentacji Polski. Ta, którą nosisz Ty. 🇵🇱

— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 23, 2026

Sprzedaż trykotów ruszyła 23 marca w oficjalnym sklepie Nike i wybranych punktach stacjonarnych.