Lewandowski zabrał głos ws. przyszłości w reprezentacji Polski

Lewandowski jeszcze nie zdecydował ws. zakończenia gry w kadrze

Robert Lewandowski pożegnał się niedawno z FC Barceloną i wciąż nie wiadomo, jaki klub wybierze polski napastnik. Ofert z pewnością nie brakuje, a decyzje najpewniej poznamy w niedalekiej przyszłości. To jednak determinuje też pytania o jego przyszłość w reprezentacji Polski. Pojawiają się sugestie, że mógłby zakończyć swoją karierę reprezentacyjną po EURO 2028.

Do tych spekulacji odniósł się sam zainteresowany. – O mojej przyszłości mówił już trener Urban w ostatnich wywiadach. Wszystko będzie zależało od mojej formy, od klubu, jaki wybiorę, nie mam konkretnej daty. Myślę, że może za jakiś czas będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi coś powiedzieć. Nie ma nic zaplanowanego. W tym temacie nic więcej nie wiem – przyznał wprost Robert Lewandowski.

– Wiadomo, że jak się gra, co trzy dni to jest presja i są oczekiwania. Wtedy człowiek jest bardziej skupiony. Sezon niedawno się zakończył, decyzje zostały podjęte, więc ta dawka emocji była bardzo duża. Myślę, że mam teraz większy luz. Pewien etap w mojej karierze zakończył się – stwierdził kapitan reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 31 maja, o godzinie 17:30. Natomiast 3 czerwca na PGE Narodowym Polacy zmierzą się w drugim meczu towarzyskim z Nigerią.