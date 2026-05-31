FC Barcelona może przeprowadzić dość promocyjny transfer. Duma Katalonii interesuje się Janem Virgilem z RCD Mallorca. Mistrzowie Hiszpanii mogą wykupić zawodnika za zaledwie 12 milionów euro - informuje "Diario SPORT".

Jan Virgili może wrócić do FC Barcelony! Promocyjna kwota

FC Barcelona przeprowadziła już jeden letni transfer. Do zespołu trafił Anthony Gordon. Ten ruch był bardzo kosztowny dla Dumy Katalonii, która teraz myśli o tańszych zawodnikach. „Diario SPORT” przekazuje, że mistrzowie Hiszpanii mogą pozyskać swojego byłego gracza. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Jan Virgili, który na co dzień reprezentuje barwy RCD Mallorca.

Wspomniane źródło zdradza, że FC Barcelona będzie mogła sprowadzić skrzydłowego za promocyjną cenę. Klauzula odstępnego w umowie piłkarza wynosi 30 milionów euro. Jednak Duma Katalonii przy sprzedaży zapewniła sobie prawo odkupu za kwotę zaledwie 12 milionów euro. Władze Blaugrany mogłyby tym samym zaoszczędzić pieniądze na kolejne wzmocnienia.

FC Barcelona od dawna myśli o pozyskaniu Jana Virgiliego. Pogłoski o transferze nie zmieniły się nawet, kiedy RCD Mallorca pożegnała się z La Ligą. Tak naprawdę degradacja może sprawić, że więcej zespołów zgłosi się po Hiszpana. Czas jednak pokaże, czy to FC Barcelona finalnie pozyska swojego byłego zawodnika.

Jan Virgili w poprzednim sezonie rozegrał 34 spotkania w koszulce RCD Mallorca. Hiszpański piłkarz zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.