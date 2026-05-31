Osimhen na szczycie listy życzeń. Chce go angielska potęga

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Manchester United interesuje się Victorem Osimhenem

Manchester United planuje przebudować swoją formację ofensywną podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Old Trafford opuścił już Rasmus Hojlund, którego wykupiło SSC Napoli. Ponadto wiele wskazuje na to, że z angielskim klubem pożegnają się również Joshua Zirkzee oraz Marcus Rashford. Władze Czerwonych Diabłów zdają sobie sprawę, że konieczne będzie pozyskanie nowego lidera ataku, który zagwarantuje zespołowi Red Devils odpowiednią liczbę bramek i pomoże drużynie wrócić do walki o najwyższe cele.

Jak ustalił brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, na szczycie listy życzeń Manchesteru United znajduje się Victor Osimhen. Nigeryjski napastnik jest obecnie jedną z największych gwiazd tureckiej ekstraklasy, reprezentując barwy Galatasaray Stambuł. 27-letni snajper może być zainteresowany powrotem do jednej z czołowych europejskich lig, zwłaszcza że nad Bosforem sięgnął już po najważniejsze krajowe trofea. Ewentualny transfer nie należałby jednak do łatwych, ponieważ jego wartość jest szacowana na około 100 milionów euro.

52-krotny reprezentant Nigerii przywdziewa koszulkę drużyny Lwów od niemal dwóch lat i niezmiennie imponuje skutecznością. W aktualnym sezonie rozegrał 33 spotkania, zdobył 22 bramki oraz zanotował 8 asyst. Galatasaray zapłaciło za niego około 75 milionów euro i jak dotąd nie może żałować tej inwestycji. W swoim piłkarskim CV rosły atakujący ma także występy w SSC Napoli, Wolfsburgu, LOSC Lille oraz Royal Charleroi. Największym sukcesem w jego karierze pozostaje mistrzostwo Włoch wywalczone w kampanii 2022/2023.