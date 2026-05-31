FC Barcelona rozmawia z Al-Hilal w sprawie wykupu Joao Cancelo. Jak się okazuje, Duma Katalonii otrzymała propozycję od innego gracza saudyjskiego klubu. O transfer do Hiszpanii myśli sam Darwin Nunez - donosi "Mundo Deportivo".

FC Barcelona dopięła już pierwsze letnie wzmocnienie. Udało im się bowiem pozyskać Anthony’ego Gordona. „Mundo Deportivo” zdradza, że teraz mistrzowie Hiszpanii skupili się na wykupie Joao Cancelo z Al-Hilal, ale pojawiły się też inne ciekawe doniesienia. Nie tylko Portugalczyk może zamienić Arabię Saudyjską na Dumę Katalonii. Otóż Darwin Nunez wraz ze swoim otoczeniem zaoferowali usługi Blaugranie.

Przyszłość reprezentanta Urugwaju w Al-Hilal jest już w zasadzie skreślona. Napastnik jednak nie może narzekać na brak zainteresowania. Ostatnio były piłkarz Liverpoolu był łączony z Juventusem. Na ten moment trudno przewidzieć, gdzie będzie występował 27-latek i jak do jego tematu podejdzie sama FC Barcelona.

Kontrakt Darwina Nuneza z Al-Hilal obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Zainteresowane strony będą musiały zapłacić kwotę odstępnego za jego wykup, ale nie będzie to wygórowana cena. Sami Saudyjczycy nie wiążą przyszłości z tym zawodnikiem i już dawno temu dali mu wolną rękę w poszukiwaniu nowego zespołu.

Darwin Nunez dotychczas rozegrał 24 spotkania w koszulce saudyjskiego Al-Hilal. Reprezentant Urugwaju zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.