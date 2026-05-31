Jagiellonia szuka następcy Masłowskiego. Rozmawiała z kandydatem

Jagiellonia Białystok wraz z końcem czerwca straci Łukasza Masłowskiego. Poszukuje więc jego następcy. Szymon Janczyk z portalu Weszlo.com informuje o zakończonych rozmowach z zagranicznym kandydatem.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Jagiellonia postawi na zagranicznego dyrektora?

Jagiellonia Białystok stoi u progu wielkiej przebudowy. Wraz z końcem sezonu opuszcza ją wielu zawodników, którym skończyły się umowy lub byli jedynie wypożyczeni. Dodatkowo, wreszcie wyjaśniła się przyszłość Łukasza Masłowskiego, łączonego od dawna z odejściem. Dyrektor sportowy żegna się z klubem i oficjalnie opuści go wraz z końcem czerwca 2026 roku. Jest poważnie przymierzany do Widzewa Łódź, ale oficjalny komunikat w tej sprawie jeszcze się nie pojawił. Być może najpierw odpocznie od pracy, a dopiero później obejmie jakieś stanowisko w nowym klubie.

Jagiellonia tymczasem prowadzi poszukiwania następcy Masłowskiego. Sensownym kandydatem jest Jarosław Gambal, który do niedawna pracował w Cracovii jako szef skautingu. Ma na swoim koncie wiele udanych ruchów transferowych, co może mu pomóc w znalezieniu zatrudnienia w Białymstoku. Szymon Janczyk z portalu Weszlo.com ujawnia natomiast, że trzecia ekipa tego sezonu Ekstraklasy rozgląda się również za zagranicznymi opcjami.

Rozmowy z Jagiellonią zakończył Marcel Klos, aktualny dyrektor sportowy niemieckiego FC Kaiserslautern. Otrzymał propozycję, ale nie był zainteresowany tym kierunkiem. Wcześniej jego nazwisko przewijało się w kontekście Legii Warszawa oraz Rakowa Częstochowa.

Klub z Podlasia kontynuuje więc poszukiwania. Przez najbliższy miesiąc pracę dla Jagiellonii będzie jeszcze wykonał Masłowski.