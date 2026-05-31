Gwiazda Realu Madryt nietykalna. Stanowcze słowa Pereza

Vinicius odejdzie z Realu? Perez odpowiada

Real Madryt ma za sobą fatalny sezon, podczas którego drużyna osiągała słabe wyniki, a do tego w szatni brakowało jedności. Na przestrzeni miesięcy piłkarze poróżnili się w wielu kwestiach – w tym głównie o współpracę z Xabim Alonso oraz Alvaro Arbeloą. Ostatecznie klub znów nie sięgnął po choćby jedno trofeum, ale mimo tego nie planuje rewolucji kadrowej. W drużynie mają pozostać również największe gwiazdy, na czele z Kylianem Mbappe i Viniciusem Juniorem.

Temat przyszłości tego drugiego jest intensywnie komentowany w mediach. Wynika to między innymi z faktu, że jego umowa wygasa w 2027 roku, a dotychczasowe rozmowy w sprawie przedłużenia nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Jednocześnie Vinicius wielokrotnie deklarował, że chce pozostać na Santiago Bernabeu na wiele lat. Podobnie podchodzi do tego Florentino Perez, który zdementował plotki o jego potencjalnym odejściu. Priorytetem dla Realu jest porozumienie z brazylijskim gwiazdorem.

– Bardzo chciałbym, żeby Vini został z nami na zawsze. Wygrał nam dwie Ligi Mistrzów i jest bardzo związany z tym klubem. Nie chcą go tylko ci, którzy nie są za Realem Madryt. (…) Mamy jeszcze czas. Do przedłużenia nie brakuje nam niczego. Media mówią, że żąda wielkich pieniędzy, ale to nie jest prawda – wyjaśnił prezes Królewskich.