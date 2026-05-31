Liverpool w zeszłym roku sprzedał Jarella Quansaha do Bayeru Leverkusen. Teraz The Reds myślą o wykupie swojego wychowanka, ale muszą zapłacić aż 60 milionów euro - przekazuje "Bild".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Jarell Quansah wróci do Liverpoolu?

Liverpool w zeszłym roku zarobił spore pieniądze na odejściu dotychczasowego zmiennika. Jarell Quansah przeniósł się do Bayeru Leverkusen za kwotę 35 milionów euro. Przez ostatni sezon Anglik wykonał olbrzymi postęp i już The Reds myślą o powrocie swojego wychowanka. Z informacji przekazanych przez „Bild” dowiadujemy się, że angielski klub wkrótce może złożyć oficjalną ofertę.

Wcześniej mówiło się, że Liverpool ma zapisaną w umowie klauzulę wykupu Jarella Quansaha za kwotę 80 milionów euro. Tymczasem niemiecka prasa zdradza, że cena jest zdecydowanie niższa. Otóż The Reds mogą wykupić defensora z Bayeru Leverkusen za 60 milionów euro. Na ten moment jednak trudno stwierdzić, czy zawodnik wróci na Anfield Road.

Doskonała postawa Jarella Quansaha nie umknęła uwadze Thomasowi Tuchelowi. Obrońca Bayeru Leverkusen znalazł się w kadrze reprezentacji Francji na nadchodzące Mistrzostwa Świata 2026. 23-latek pojedzie na turniej kosztem Harry’ego Maguire’a, co jest sporym zaskoczeniem.

W poprzednim sezonie Jarell Quansah rozegrał 44 spotkania w koszulce Bayeru Leverkusen. Reprezentant Anglii zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor zakończył kampanię bez zaliczonej asysty.