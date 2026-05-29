Dlatego Polska przegrała ze Szwecją. Urban powiedział wprost

07:51, 29. maja 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Prawda Futbolu

Reprezentacja Polski przegrała w marcu baraże o awans na Mistrzostwa Świata. W finale lepsza okazała się Szwecja. Jan Urban na kanale Prawda Futbolu wskazał przyczynę porażki.

Jan Urban
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Brak doświadczenia – taki powód porażki ze Szwecją wskazał Jan Urban

Reprezentacja Polski w miniony czwartek rozpoczęła majowo-czerwcowe zgrupowanie. Jest to pierwszy raz, gdy Biało-Czerwoni spotykają się razem po przegranych barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026. W decydującym meczu lepsza okazała się Szwecja, z którą przegraliśmy (2:3). Przez to kolejne mecze o punkty zagrają dopiero we wrześniu w ramach Ligi Narodów.

W nadchodzących dniach podopieczni Jana Urbana zmierzą się towarzyską z Ukrainą we Wrocławiu oraz Nigerią w Warszawie. Przy okazji trwającego zgrupowania selekcjoner reprezentacji Polski udzielił wywiadu na kanale Prawda Futbolu. W rozmowie z Romanem Kołtoniem wrócił pamięcią do porażki ze Szwecją. Jako przyczynę przegranego spotkania wskazał brak doświadczenia w końcówce.

Zagraliśmy dobre spotkanie, a nawet bardzo dobre moim zdaniem, jednak zabrakło nam doświadczenia. Chodzi mi przede wszystkim o końcówkę. Natomiast musisz sobie dać szanse na dogrywkę. W końcówce nie możesz prowokować sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. Z drugiej strony one są sprowokowane przez zawodników, którzy nie mają doświadczenia w reprezentacji. Owszem w klubach tak, ale reprezentacja to zupełnie co innego – powiedział Jan Urban na kanale Prawda Futbolu.

Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni stracili bramkę w 88. minucie. Gol, którego strzelił Viktor Gyokeres, zabił nasze marzenia, ponieważ Biało-Czerwoni nie mieli czasu, żeby kolejny raz odpowiedzieć. Wcześniej dwukrotnie odrabiali straty.

