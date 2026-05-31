Niemiecki talent rozchwytywany. Giganci ustawiają się w kolejce

Kennet Eichhorn jest uznawany za jeden z największych talentów w Niemczech. Chrapkę na jego sprowadzenie mają Liverpool, Manchester City oraz Bayern Monachium - informuje Ekrem Konur.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kennet Eichhorn

Kennet Eichhorn mimo bardzo młodego wieku jest już ważną postacią Herthy Berlin. Zaledwie 16-letni pomocnik szturmem wdarł się do pierwszej drużyny i nie potrzebował długiego okresu aklimatyzacji. Młody zawodnik szybko udowodnił, że dysponuje ogromnym potencjałem, stając się jednym z najbardziej obiecujących talentów w niemieckiej piłce. Hertha zakończyła sezon 2. Bundesligi na siódmym miejscu z dorobkiem 51 punktów, przez co nie zdołała wywalczyć awansu do elity. Taki scenariusz może sprawić, iż Eichhorn już latem zdecyduje się na zmianę otoczenia.

Perspektywa transferu wydaje się tym bardziej realna, że młodzieżowy reprezentant Niemiec wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, sytuację defensywnego pomocnika uważnie monitorują Liverpool, Manchester City oraz Bayern Monachium. Wszystkie te kluby słyną z inwestowania w młodych i perspektywicznych piłkarzy. Obecnie wartość rynkowa Eichhorna jest szacowana na około 20-25 milionów euro, choć w przypadku transferowej licytacji kwota ta może znacząco wzrosnąć.

W minionej kampanii Kennet Eichhorn rozegrał 20 spotkań w seniorskim zespole Herthy, zdobywając dwie bramki. Dodajmy, iż wcześniej pojawiały się również doniesienia o tym, że jego postępy obserwują także Real Madryt, Manchester United, PSG, FC Barcelona, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, RB Lipsk oraz Bayer Leverkusen. Kontrakt zdolnego pomocnika z berlińskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, aczkolwiek rosnące zainteresowanie ze strony europejskich potentatów może wpłynąć na przyszłość utalentowanego zawodnika.