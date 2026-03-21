Brzęczek ujawnił, na jakiej pozycji chce grać Pietuszewski

15:51, 21. marca 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Kanał Sportowy

Oskar Pietuszewski chciałby kiedyś zagrać jako klasyczna dziesiątka za napastnikiem - powiedział Jerzy Brzęczek w Kanale Sportowym. Jeśli uda mu się zadebiutować w kadrze, to właśnie na tej pozycji.

Jerzy Brzęczek
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Pietuszewski chce się sprawdzić kiedyś na pozycji numer dziesięć

Oskar Pietuszewski będzie miał szansę, aby po raz pierwszy w karierze zagrać z orzełkiem na piersi w dorosłej reprezentacji Polski. Nastolatek otrzymał debiutanckie powołanie od Jana Urbana na marcowe baraże o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Do tej pory skrzydłowy stanowił o sile reprezentacji do lat 21. Co ciekawe, Jerzy Brzęczek w rozmowie z Kanałem Sportowym ujawnił, że usłyszał kiedyś od zawodnika, że chciałby spróbować swoich sił na pozycji numer dziesięć, gdzie grał w drużynach juniorskich.

Oskar Pietuszewski powiedział mi kiedyś taką ciekawą rzecz i stwierdził, że chciałby zagrać na takiej typowej „10”, że gra na pozycji za plecami napastnika. To może być idealna pozycja ewentualnie dla niego – ujawnił Jerzy Brzęczek w rozmowie z TVP Sport.

Taka szansa może się przytrafić, jeśli Jan Urban postawi na niego w meczu z Albanią. Pietuszewski gdyby miał zagrać, jest przewidziany właśnie na pozycję numer dziesięć. Wynika to z faktu, że dorosła kadra gra ustawieniem bez typowych skrzydłowych.

Brzęczek uważa, że Pietuszewski może wnieść do reprezentacji dodatkową jakość, fantazję i odwagę. Właśnie te cechy pokazuje po transferze do FC Porto. Dodatkowo wyróżnił go za nieszablonowość i nieobliczalność, jaką prezentował w jego kadrze.

Jakość, fantazję i odwagę. To pokazuje po transferze do FC Porto. Bardzo szybko jest w stanie pokazać swoje umiejętności, nieobliczalność, nieszablonowość, jaką widzieliśmy w Jagiellonii czy reprezentacji Polski U21 – dodał selekcjoner młodzieżówki.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości