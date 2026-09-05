Bednarek i Kiwior bez czystego konta. W Portugalii ocenili duet Porto

07:58, 5. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  A Bola

FC Porto wygrało piąty mecz z rzędy w rozgrywkach ligowych. Pierwszy raz w tym sezonie nie udało im się zachować czystego konta. W starciu z Moreirense przyzwoicie zagrał Jan Bednarek, lecz słabiej Jakub Kiwior.

Jan Bednarek i Jakub Kiwior
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Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek i Jakub Kiwior

Bednarek przyzwoicie, Kiwior słabiej. Kolejna wygrana Porto

FC Porto nie zatrzymuje się w drodze po drugi z rzędu mistrzowski tytuł. Podopieczni Francesco Farioliego mają na swoim koncie już pięć spotkań w lidze. We wszystkich udało im się odnieść zwycięstwo, więc naturalnie zajmują 1. miejsce w tabeli z dorobkiem piętnastu punktów. W starciu z Moreirense pierwszy raz w tym sezonie stracili bramkę. Wcześniej za każdym razem zachowywali czyste konto. Jedną z bramek dla Smoków strzelił Jan Bednarek.

Na boisku oprócz niego mogliśmy oglądać także drugiego reprezentanta Polski – Jakuba Kiwiora. Poza kadrą meczową znalazł się Oskar Pietuszewski, który jest w końcowej fazie powrotu do zdrowia po kontuzji, jakiej doznał w okresie przygotowawczym. W przyszłym tygodniu powinien już być gotowy.

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Duet środkowych obrońców nie zagrał wybitnie. Co prawda, Bednarek strzelił gola, który dał sygnał do ataku, ale stracona bramka po części została zapisana na jego konto. Z kolei Kiwior był niepewny w porównaniu do poprzednich spotkań. Co więcej, popełnił błąd, który mógł skończyć się stratą bramki.

Przy bramce Moreirense zabrakło mu nieco zdecydowania przy próbie wybicia piłki. Poza tym był skoncentrowany i nadal pozostaje niezwykle groźny przy stałych fragmentach gry. Otworzył swój dorobek bramkowy w tym sezonie, doprowadzając do remisu 1:1 po wzorowym uderzeniu głową – ocenił występ Bednarka serwis A Bola.

Był mniej pewny niż jego partner ze środka obrony, a zarazem rodak. W 83. minucie nieco ułatwił zadanie rywalowi, przepuszczając piłkę między nogami. Chwila nadmiernej pewności siebie napędziła stracha Diogo Coście – piszą Portugalczycy o grze Jakuba Kiwiora.

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