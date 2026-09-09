Borek wskazał potencjalnego następcę Frederiksena w Lechu Poznań

Mateusz Borek w Kanale Sportowym zasugerował, kto może zostać w przyszłości trenerem Lecha Poznań. Jako kandydata na następcę Nielsa Frederiksena wskazał Daniela Myśliwca z Piasta Gliwice.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Daniel Myśliwiec połączony z Lechem Poznań

Lech Poznań w ostatnich latach to zdecydowanie jeden z najlepszych klubów w Ekstraklasie. Fakt, że w poprzednich dwóch sezonach zdobyli mistrzostwo Polski, tylko to potwierdza. Osobą odpowiedzialną za sukcesy Kolejorza jest oczywiście Niels Frederiksen. Jeszcze kilka miesięcy temu przyszłość duńskiego szkoleniowca wcale nie była taka pewna. Z racji wygasającego kontraktu pojawiały się doniesienia, że może podjąć się nowego wyzwania.

Ostatecznie klub doszedł do porozumienia z trenerem, a Frederiksen podpisał nowy kontrakt do 2028 roku. Mateusz Borek w Kanale Sportowym zasugerował, że w przyszłości w Poznaniu może pojawić się polski szkoleniowiec. Jako potencjalnego następcę 55-latka wskazał Daniela Myśliwca.

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– Mogę wyobrazić sobie schemat, że dzisiaj Piotr Rutkowski i Tomasz Rząsa gdzieś spoglądają w kierunku Daniela Myśliwca. Bo wydaje mi się, że Lech Poznań ma takich piłkarzy i chce grać taką piłkę, że jest to klub, drużyna skrojona pod tego trenera, pod jego filozofię. On jest totalnym maniakiem taktycznym, bardzo podobają mi się jego pomysły, świetnie analizuje rywala, potrafi maksymalizować wartość swojego zespołu i umiejętnie ukrywać deficyty. Byłbym bardzo ciekawy takiej przygody młodego, zdolnego polskiego trenera Daniela Myśliwca w Lechu Poznań. Chciałbym tego doczekać – mówił Mateusz Borek.

Daniel Myśliwiec pracuje obecnie w Piaście Gliwice, z którym osiąga wyniki ponad stan. Drużyna skazywana na walkę o utrzymanie w lidze zajmuje po 7. kolejkach wysokie 6. miejsce w tabeli. W przeszłości odpowiadał także za wyniki m.in. Widzewa Łódź oraz Stali Rzeszów.