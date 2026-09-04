Bednarek z golem dla Porto! Dał sygnał do ataku [WIDEO]

Jan Bednarek znów był kluczowym piłkarzem FC Porto. Tym razem w starciu z Moreirense wpisał się na listę strzelców. Reprezentant Polski strzelił bramkę w pierwszej połowie, doprowadzając do remisu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Porto wygrywa, Bednarek strzelił ważnego gola

FC Porto kontynuuje passę zwycięstw w lidze portugalskiej. W piątek wieczorem przedłużyli ją do pięciu meczów z rzędu. Przed własną publicznością pokonali Moreirense (2:1). Tym razem musieli jednak odrabiać straty, ponieważ po raz pierwszy w tym sezonie stracili bramkę w rozgrywkach ligowych.

Mecz zaczął się po myśli gości. Już w 20. minucie Diogo Costa musiał wyciągać piłkę z siatki. Na listę strzelców wpisał się Dinis Pinto, dla którego było to premierowe trafienie w bieżącej kampanii. Mistrzowie Portugalii dążyli do wyrównania, co udało im się w 37. minucie. Sygnał do ataku dał Jan Bednarek.

Reprezentant Polski strzelił pierwszą bramkę w tym sezonie. Bednarek wyskoczył najwyżej w polu karnym i strzałem głową wykończył dośrodkowanie Williama Gomesa. Było to jego pierwsze trafienie od maja tego roku. Ostatni raz zdobył bramkę w 32. kolejce poprzedniego sezonu przeciwko Alverca FC.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋 🇵🇱 𝐉𝐀𝐍𝐀 𝐁𝐄𝐃𝐍𝐀𝐑𝐊𝐀! ⚽🎯



Idealna główka reprezentanta Polski, świetnie wykorzystany stały fragment gry! 🔝💪 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/WXZRmNrqdu — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 4, 2026

Po zmianie stron Porto rzuciło się do ataku, co przyniosło efekt. Niespełna kwadrans od wznowienia gry na prowadzenie wyprowadził ich William Gomes. Brazylijczyk dołożył więc do asysty bramkę, która okazała się być na wagę zwycięstwa. Smoki po pięciu kolejkach mają piętnaście punktów.

FC Porto 2:1 Moreirense (37′ Bednarek, 58′ William – 20′ Pinto)

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