Ronaldo i Messi w jednej drużynie. To się może stać

Cristiano Ronaldo i Leo Messi w jednej drużynie? Coś, co wydawało się niemożliwe, może się wydarzyć. Fussballdaten, powołując się na argentyńskie media, informuje, że legendarni piłkarze mają wystąpić podczas pożegnalnego meczu Carlosa Teveza.

fot. Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Lionel Messi

Historyczny mecz z udziałem Ronaldo i Messiego

Cristiano Ronaldo i Leo Messi to dwaj najwybitniejsi piłkarze nie tylko XXI w., ale również jedni z najlepszych w całej historii. Łącznie mają na swoim koncie trzynaście Złotych Piłek. Przez lata rywalizowali między sobą, gdy grali w barwach Realu Madryt i FC Barcelony. W przeszłości kilka razy sugerowano, że mogą zagrać w jednym klubie. Takim scenariuszem zainteresowani byli przedstawiciele Saudi Pro League, lecz nigdy do tego nie doszło.

Obecnie zarówno Ronaldo, jak i Messi są coraz bliżej zakończenia kariery. 41-latek ma ostatni rok kontraktu z Al-Nassr, zaś 39-latek z Interem Miami. Choć grają w dwóch różnych klubach, istnieje szansa, że jeszcze w tym roku rozegrają mecz w barwach tego samego zespołu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Serwis Fussballdaten, powołując się na argentyńskie media, poinformował, że istnieje duża szansa, że Ronaldo i Messi zagrają w jednej drużynie podczas pożegnalnego spotkania Carlosa Teveza. Do wydarzenia miałoby dojść pod koniec tego roku w Argentynie na legendarnej La Bombonera.

Tevez doskonale zna obu zawodników. Z Ronaldo wspólnie dzielił szatnie w Man United, wygrywając m.in. Ligę Mistrzów. Z kolei Messi był jego kolegą z reprezentacji. Obecnie emerytowany piłkarz spełnia się w zawodzie trenera. Do niedawna odpowiadał za wyniki CA Talleres.