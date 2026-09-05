Ronaldo i Messi w jednej drużynie. To się może stać

Historyczny mecz z udziałem Ronaldo i Messiego
Cristiano Ronaldo i Leo Messi to dwaj najwybitniejsi piłkarze nie tylko XXI w., ale również jedni z najlepszych w całej historii. Łącznie mają na swoim koncie trzynaście Złotych Piłek. Przez lata rywalizowali między sobą, gdy grali w barwach Realu Madryt i FC Barcelony. W przeszłości kilka razy sugerowano, że mogą zagrać w jednym klubie. Takim scenariuszem zainteresowani byli przedstawiciele Saudi Pro League, lecz nigdy do tego nie doszło.
Obecnie zarówno Ronaldo, jak i Messi są coraz bliżej zakończenia kariery. 41-latek ma ostatni rok kontraktu z Al-Nassr, zaś 39-latek z Interem Miami. Choć grają w dwóch różnych klubach, istnieje szansa, że jeszcze w tym roku rozegrają mecz w barwach tego samego zespołu.
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Serwis Fussballdaten, powołując się na argentyńskie media, poinformował, że istnieje duża szansa, że Ronaldo i Messi zagrają w jednej drużynie podczas pożegnalnego spotkania Carlosa Teveza. Do wydarzenia miałoby dojść pod koniec tego roku w Argentynie na legendarnej La Bombonera.
Tevez doskonale zna obu zawodników. Z Ronaldo wspólnie dzielił szatnie w Man United, wygrywając m.in. Ligę Mistrzów. Z kolei Messi był jego kolegą z reprezentacji. Obecnie emerytowany piłkarz spełnia się w zawodzie trenera. Do niedawna odpowiadał za wyniki CA Talleres.