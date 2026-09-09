Haaland apeluje do GKS-u Katowice. Konkretny przekaz Norwega

Erling Haaland zaapelował do GKS-u Katowice. W rozmowie z Canal+ Sport zwrócił się do polskiego klubu z apelem ws. Emana Markovicia. Norweg zasugerował, żeby stawiali na niego w każdym meczu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland nagle wypalił. Zwrócił się do GKS-u Katowice

Erling Haaland popisał się dubletem w meczu z FC Porto, dzięki czemu Manchester City odniósł triumf w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. W przypadku norweskiego piłkarza po spotkaniu nie zabrakło polskich wątków. Napastnik został zapytany m.in. o Jakuba Kiwiora, którego pochwalił. W rozmowie z Canal+ Sport padło także pytanie o dwóch zawodników, którzy są znani polskim kibicom z gry w PKO BP Ekstraklasie.

Pierwszym z nich jest oczywiście Jonatan Braut Brunes, czyli kuzyn Haalanda. Co prawda, latem zmienił klub, odchodząc z Rakowa do Sparty, ale gdy grał w Ekstraklasie, był jedną z gwiazd ligi. Drugi piłkarz to Eman Marković, którego gwiazda Man City doskonale zna ze wspólnej gry w młodzieżowych reprezentacjach Norwegii. Jeden z najlepszych napastników na świecie zwrócił się nawet z apelem do GKS-u Katowice.

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– Mój kuzyn chciał trafić do Sparty Praga, dlatego odszedł. Teraz trochę się meczą, więc muszą jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę. GKS Katowice musi stawiać na Emana w każdym meczu. To klasowy zawodnik, naprawdę tak uważam – powiedział Erling Haaland w rozmowie z Canal+ Sport.

Eman Marković występuje w GKS-ie Katowice od sierpnia tamtego roku. W tym sezonie strzelił jednego gola w sześciu meczach. Łącznie ma na swoim koncie 9 trafień w Ekstraklasie w 31 spotkaniach.