Kiwior na plus w meczu z Man City. Tak ocenili go Portugalczycy

Jakub Kiwior nie upilnował Erlinga Haalanda, ale rozegrał dobre spotkanie. Portugalska prasa go wyróżniła za mecz z Man City. "Bez Bednarka był liderem defensywy" - czytamy.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior liderem defensywy FC Porto

FC Porto aż do meczu z Manchesterem City było niepokonane w sezonie 2026/2027. Podopieczni Francesco Farioliego, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, mieli na swoim koncie serię sześciu zwycięstw z rzędu. W 1. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów przegrali jednak u siebie (0:2).

Całe spotkanie w barwach mistrza Portugalii rozegrał Jakub Kiwior. Był to jedyny reprezentant Polski, którego polscy kibice mogli oglądać w akcji. Oskar Pietuszewski wróci do gry dopiero za kilka dni. Z kolei Jan Bednarek musiał pauzować ze względu na czerwoną kartkę z poprzedniego sezonu.

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Kiwior za swój występ zebrał pochwały nie tylko w portugalskiej prasie. Docenił go również Erling Haaland. Z kolei Portugalczycy wprost napisali, że Polak pod nieobecność Jana Bednarka przejął rolę lidera defensywy.

– Przy pierwszej groźnej akcji Haalanda zgubił krycie, ale w 21. minucie uratowała go fenomenalna interwencja Diogo Costy. Dostał jeszcze jedno ostrzeżenie, które nie przyniosło konsekwencji, jednak za trzecim razem Norweg ponownie urwał się spod opieki i tym razem trafił do siatki. Końcówkę spotkania rozegrał jednak bardzo dobrze, notując serię niezwykle ważnych interwencji w defensywie – napisała A Bola o Kiwiorze.

– Bez Bednarka był liderem defensywy. Zaliczył dwa kluczowe przechwyty i dobrze radził sobie w fazie budowania akcji – dodał Record.

W tym sezonie Kiwior ma na swoim koncie 7 meczów. Co ciekawe, strzelił dwie bramki, ale za każdym razem sędzia anulował trafienia.