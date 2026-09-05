Yamal wyróżniony. Flick wybrał kapitanów FC Barcelony

Raphinha kapitanem FC Barcelony. Yamal wśród zastępców
FC Barcelona ma za sobą już trzy mecze nowego sezonu. W klubie doszło do sporych zmian podczas letniego okna transferowego. Część zawodników pożegnała się z drużyną, a ich miejsca zajęli nowi piłkarze. Zmianie uległa także lista pięciu kapitanów, którą wybiera trener wraz z drużyną.
Hansi Flick ma prawo wybrać kapitana oraz pierwszego wicekapitana. Wybór niemieckiego szkoleniowca był oczywisty. Od sezonu 2026/2027 z opaską na ramieniu gra Raphinha, a jego zastępcą został Pedri. Kolejnych trzech piłkarzy jest wybieranych poprzez głosowanie wewnątrz drużyny.
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Z informacji Mundo Deportivo wynika, że w głosowaniu doszło do niespodzianek. Wyróżniony przez kolegów został przede wszystkim Lamine Yamal, który znalazł się na liście kapitanów FC Barcelony w sezonie 2026/2027. Zawodnicy wybrali również Erica Garcię oraz Frenkiego De Jonga.
Lista kapitanów FC Barcelony w sezonie 2026/2027:
- Raphinha
- Pedri
- Eric Garcia
- Frenkie De Jong
- Lamine Yamal
Po trzech kolejkach Barcelona zajmuje 1. miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem dziewięciu punktów. Już w niedzielę podopieczni Hansiego Flicka rozegrają kolejne spotkanie. Zmierzą się na Estadio Mestalla z Valencią. Co ciekawe, będzie to ostatni mecz Blaugrany na tym stadionie. Legendarny obiekt niebawem zniknie z mapy piłkarskich stadionów w Hiszpanii.