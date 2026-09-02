FC Kopenhaga znalazła nowy cel. W grę wchodzi transfer z Górnika

Maksym Chłań może w ostatniej chwili trafić do FC Kopenhaga. Jak ustalił Piotr Koźmiński na platformie X, Duńczycy są poważnie zainteresowani skrzydłowym Górnika Zabrze.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Duńczycy nie odpuszczają. Teraz chcą zawodnika Górnika Zabrze

Maksym Chłań znalazł się na radarze FC Kopenhaga. Duński klub może wkrótce ruszyć po zawodnika Górnika Zabrze, a czasu na działanie pozostało naprawdę niewiele. Okno transferowe w Danii zamyka się już jutro, dlatego ewentualne rozmowy musiałyby nabrać tempa niemal natychmiast.

Piotr Koźmiński na platformie X przekazał, że FC Kopenhaga jest zainteresowana 23-letnim skrzydłowym Górnika. Na tym etapie nie ma jeszcze informacji o konkretnej ofercie, ale sytuacja może się rozwinąć w najbliższych godzinach.

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Duńczycy wcześniej mocno zabiegali o Patrika Wallemarka z Lecha Poznań. Jak wynika z informacji dziennikarza, Kopenhaga nie zamierzała odpuszczać i w środę złożyła jeszcze jedną propozycję. Tym razem na stole pojawiło się sześć milionów euro. Lech ponownie powiedział jednak „nie”, definitywnie zamykając temat transferu swojego kluczowego zawodnika.

Dzieje się. Skoro nie Patrik Wallemark, to może Maksym Chłań? Z moich informacji wynika, że FC Kopenhaga jest zainteresowana graczem Górnika Zabrze!!! W tym momencie nie ma jeszcze konkretów, ale sprawa może się rozwinąć. Tylko musiałoby nastąpić to szybko, bo w Danii okienko… — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) September 2, 2026

Nie oznacza to jednak końca aktywności FC Kopenhaga na rynku. Klub może teraz skierować uwagę właśnie na Chłania. Skrzydłowy Górnika to zawodnik o innym profilu niż Wallemark, ale jego dynamika i możliwości gry na kilku pozycjach ofensywnych mogą być argumentami przemawiającymi za transferem.

Na razie trudno mówić o zaawansowanych negocjacjach. Zainteresowanie jest jednak konkretne, a najbliższe godziny mogą być kluczowe. Wicemistrz Polski musi liczyć się z możliwością pojawienia się propozycji za swojego zawodnika, jeśli Kopenhaga rzeczywiście zdecyduje się przejść od obserwacji do działania.