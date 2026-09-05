Enrique stworzył potwora i nagle taki komunikat. PSG ogłasza

09:37, 5. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  PSG

Paris Saint-Germain ogłosiło, że kontrakt z Luisem Enrique został przedłużony do czerwca 2030 roku. To nagroda za pracę, której efektem są trzy mistrzostwa Francji i dwa triumfy w Lidze Mistrzów.

Luis Enrique
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fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique przedłużył kontrakt z PSG

Paris Saint-Germain ku zaskoczeniu wszystkich fatalnie rozpoczęło nowy sezon. Na start przegrali spotkanie z RC Lens, którego stawką był Superpuchar Francji. Następnie nie wygrali żadnego z trzech spotkań ligowych, choć trzeba przyznać, że nie mieli szczęścia do terminarza. Podopieczni Luisa Enrique remisowali z Rennes (2:2) oraz Lille (2:2). Z kolei w ostatniej kolejce musieli uznać wyższość AS Monaco, przegrywając (1:2).

Efekt? Trzy mecze, dwa punkty i tylko 12. miejsce w tabeli Ligue 1. W Paryżu zachowują jednak spokój, ponieważ szkoleniowiec cieszy się stuprocentowym poparciem zarządu. Dowodem jest komunikat, jaki pojawił się w mediach jeszcze przed piątkowym starciem z zespołem z kraju księstwa.

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Luis Enrique przedłużył kontrakt z Paris Saint-Germain aż do połowy 2030 roku. Nowa czteroletnia umowa jest nagrodą za sukcesy, jakie klub osiągał pod jego wodzą w ostatnich latach. Hiszpan pracuje z zespołem od 2023 roku i w tym czasie sięgnął po trzy mistrzostwa Francji, trzy Superpuchary Francji, dwa Puchary Francji, dwa Superpuchary UEFA, Puchar Interkontynentalny oraz co najważniejsze, po dwa triumfy w Lidze Mistrzów.

Jego bilans w roli trenera PSG może robić wrażenie. Prowadził drużynę w 179 spotkaniach, z czego aż 123 zakończyły się zwycięstwem, 29 remisem i 27 porażką. Średnio zdobywa 2,22 punktu na mecz.

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