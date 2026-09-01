Kędziorek wielkim faworytem! Ma przejąć znany zagraniczny klub

Maciej Kędziorem ma szansę zostać pierwszym trenerem Dynamo Kijów. Polski szkoleniowiec jest jednym z głównych faworytów - donosi dziennikarz z programu "Tatotake". Obecnie pracuje jako asystent w ukraińskim zespole.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Maciej Kędziorek

Maciej Kędziorek faworytem do przejęcia Dynamo Kijów

Maciej Kędziorek to polski trener, który od sierpnia 2025 roku pracuje w roli asystenta Igora Kostiuka w Dynamo Kijów. Według najnowszych doniesień posada szkoleniowca ukraińskiego klubu wisi na włosku. 17-krotny mistrz kraju odpadł z eliminacji Ligi Konferencji, a na dodatek ich gra w rozgrywkach ligowych nie wygląda najlepiej. W najbliższym czasie można się spodziewać zmiany szkoleniowca, jeśli sytuacja nie ulegnie poprawnie.

Z doniesień jednego z dziennikarzy programu „Tatotake” wynika, że jeśli Kostiuk straci pracę, faworytem na nowego trenera będzie właśnie Maciej Kędziorek. Co ciekawe, Polak odpowiada w klubie za przygotowanie stałych fragmentów gry, które są jednym z niewielu aspektów, za które można chwalić zespół.

Dynamo Kijów gra fatalnie. Jednym z niewielu plusów jest poprawa w SFG, za które odpowiada Maciej Kędziorek.



Wg mojego kolegi z programu Tatotake, polski fachowiec jest na czele kandydatów na stanowisko nowego, głównego trenera klubu, o ile do takiej zmiany dojdzie. pic.twitter.com/vJDPmnodmb — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 1, 2026

Kędziorek w przeszłości pracował w Rakowie Częstochowa, gdzie w latach 2016-2019 był asystentem Marka Papszuna. W swoim CV ma także Arkę Gdynia oraz Lecha Poznań, gdzie był członkiem sztabu Macieja Skorży i Johna van den Broma. Samodzielnie prowadził Radomiak Radom od grudnia 2023 do maja 2024 roku. Jego bilans to 17 meczów, 5 zwycięstw, 4 remisy i 8 porażek.

Dynamo Kijów obecnie zajmuje dopiero 6. miejsce w lidze ukraińskiej z dorobkiem 6 punktów. W poprzednim sezonie zajęli rozczarowujące 4. miejsce. Ostatni raz mistrzami byli w kampanii 2024/2025.