O to gra Wisła Kraków. Królewski wskazał cel w Ekstraklasie

09:23, 5. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Wisła Kraków to beniaminek tego sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Początek rozgrywek poszedł po ich myśli, przez co rozpalili nadzieje kibiców. O celu na trwającą kampanię w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet mówił Jarosław Królewski.

Jarosław Królewski
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków ma jasny cel na ten sezon w Ekstraklasie

Wisła Kraków najlepiej rozpoczęła rozgrywki ligowe, biorąc pod uwagę wszystkich beniaminków w PKO BP Ekstraklasie. Po sześciu meczach zajmują wysokie 4. miejsce z dorobkiem 10 punktów. Na swoim koncie mają trzy zwycięstwa, remis i dwie porażki. Dla porównania Śląsk Wrocław i Wieczysta odnieśli tylko jedno zwycięstwo i zajmują kolejno 14. i 17. miejsce w tabeli. O co realnie może walczyć Biała Gwiazda? O tym mówił Jarosław Królewski.

W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wprost przyznał, że celem na trwający sezon jest spokojne utrzymanie w Ekstraklasie. Jednocześnie klub stawia na rozwój indywidualny zawodników. Warto dodać, że w składzie Wisły jest wielu utalentowanych piłkarzy.

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Myślę, że na razie walczymy o to, by poczuć się pełnoprawną drużyną, przynależną do Ekstraklasy. Chodzi o to, by utrzymanie w tym roku było pewne. Chcemy robić progres u poszczególnych zawodników. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. Ja myślę, że na ten sezon przede wszystkim jak mówię – spokojne utrzymanie – powiedział Jarosław Królewski w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Trener Jop dostał zadanie, a jest nim spokojne utrzymanie oraz rozwój. Taki cel ma sztab szkoleniowy – dodał.

W najbliższej kolejce Wisła Kraków zmierzy się z na wyjeździe z Koroną Kielce. Kilka dni temu podopieczni Mariusza Jopa odpadli z Pucharu Polski. Wobec tego Ekstraklasa to jedyne rozgrywki, w jakich będą uczestniczyć do końca sezonu.

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