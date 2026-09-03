Miał być postrachem ligi, stał się problemem Legii. Teraz odchodzi

08:35, 3. września 2026 13:17, 3. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Legia Warszawa

Legia Warszawa pożegnała Miletę Rajovicia. Jak przekazało biuro prasowe klubu, napastnik został wypożyczony do FC Midtjylland z opcją wykupu po zakończeniu sezonu.

Mileta Rajović
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fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Legia nie wytrzymała. Rajović żegna się z klubem

Legia Warszawa zdecydowała o przyszłości jednego ze swoich napastników. Mileta Rajović przenosi się do Danii, gdzie resztę sezonu spędzi w barwach FC Midtjylland. Stołeczny klub zabezpieczył się przy tym na wypadek definitywnego rozstania, umieszczając w umowie opcję wykupu zawodnika.

Dla ekipy z Warszawy to przede wszystkim szansa na rozwiązanie problemu, który ciągnął się za zespołem od dłuższego czasu. Rajović miał być ważnym elementem ofensywy, ale zamiast regularnie trafiać do siatki, często znajdował się w centrum krytyki. Serb nie potrafił wykorzystać wielu dogodnych okazji, a jego pozycja w drużynie systematycznie słabła.

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W obecnym sezonie napastnik pojawił się na murawie we wszystkich siedmiu spotkaniach Legii. Początkowo Marek Papszun stawiał na niego w podstawowym składzie, jednak z czasem 25-latek stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Rywalizacja w ataku dodatkowo się zaostrzyła po sprowadzeniu Jana Kuchty ze Sparty Praga oraz Łukasza Zjawińskiego.

Rajović opuszcza Legię z bilansem dziesięciu bramek w 50 występach. To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, szczególnie biorąc pod uwagę skalę inwestycji. Warszawski klub zapłacił za niego trzy miliony euro, co w momencie transferu oznaczało rekord PKO BP Ekstraklasy oraz najwyższą kwotę wydaną przez Legię na jednego zawodnika.

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