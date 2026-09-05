Widzew Łódź mierzy wysoko. Odważna deklaracja Vukovicia

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Vuković wskazał, o co gra Widzew Łódź w Ekstraklasie

Widzew Łódź jest w kryzysie. Tak trzeba podsumować początek sezonu w Ekstraklasie. W sześciu meczach podopieczni Aleksandara Vukovicia odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Łącznie uzbierali jedynie sześć punktów, co daje im rozczarowujące 13. miejsce w tabeli i tylko dwa oczka przewagi nad strefą spadkową. Dodatkowo szybko pożegnali się z Pucharem Polski, przegrywając z Koroną Kielce (0:1).

Ich najbliższym rywalem będzie Radomiak Radom, więc bezpośredni sąsiad w tabeli ligowej. To doskonała okazja, żeby przerwać niekorzystną serię czterech meczów z rzędu bez zwycięstwa. Na przedmeczowej konferencji prasowej Vuković mówił o celach zespołu na trwające rozgrywki.

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Wypowiedź szkoleniowca dla wielu może być zaskoczeniem. Serb jest przekonany, że obecna gra Widzewa plasuje ich wśród trzech najlepszych drużyn w lidze. Właśnie w ten pułap celują na koniec sezonu. Vuković zadeklarował, że jego drużyna walczy o TOP3 tabeli PKO BP Ekstraklasy.

– Dzisiaj, gdy sezon już się zaczął i początek jest za nami, bo za początek uznaję właśnie taki zestaw 5-6 spotkań, wiadomo że zdobycz punktowa jest zdecydowanie niezadowalająca, ale jeśli chodzi o grę zespołu uważam, że pod wieloma względami prezentujemy się bardzo dobrze. Powiedziałbym, że na poziomie top 3 drużyn w tym kraju. Tabela tego nie mówi, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy mieć ambicji równania do najlepszych i ostatecznie znalezienia się w tym topie – powiedział Aleksandar Vuković, cytowany przez serwis Łódzki Sport.

– Mimo że początek nie jest taki, jak sobie życzymy, obiecałem drużynie, że będziemy w topie ligi, jeśli dalej będziemy wierzyć w to, co robimy. Za nami wiele dobrych rzeczy, spotkań. Powinniśmy mieć po nich dużo więcej. Dlatego właśnie teraz jest dobry moment, żeby powiedzieć, z całą pokorą, z którą zawsze podchodzę do tego, co robię, że gramy o top 3. Stać nas na to. Musimy to jednak udowadniać z meczu na mecz – dodał.