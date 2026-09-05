Raków na dnie tabeli. Wyliczono szanse na spadek z Ekstraklasy

10:51, 5. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Football Meets Data [X]

Raków Częstochowa to największe rozczarowanie sezonu 2026/2027. Po pięciu kolejkach zajmują ostatnie 18. miejsce w tabeli. Football Meets Data wyliczyło prawdopodobieństwo spadku z PKO BP Ekstraklasy.

Raków Częstochowa
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Feio na ratunek. Raków wśród drużyn zagrożonych spadkiem

Raków Częstochowa ma na swoim koncie pięć porażek z rzędu w rozgrywkach ligowych. Na dodatek najbliższy terminarz nie należy do najłatwiejszych. Na dniach w klubie dojdzie do zmiany trenera. W nadchodzącym starciu z Lechem Poznań drużynę poprowadzi jeszcze tymczasowy szkoleniowiec Dawid Szulczek. W przyszłym tygodniu obowiązki pierwszego szkoleniowca przejmie Goncalo Feio, o czym pisał serwis Meczyki.pl.

Feio nie będzie miał łatwego zadania. Przede wszystkim musi poprawić wyniki, ale także podnieść zespół mentalnie. Na ten moment sytuacja Medalików wygląda bardzo źle. Zajmują ostatnie 18. miejsce w tabeli, a szanse na spadek są coraz większe, choć do końca sezonu pozostało dużo czasu.

TRANSMISJA ZA DARMO: Ten mecz obejrzysz na stronie lub w aplikacji STS. Zarejestruj się z kodem GOAL i postaw zakład za min. 2 złote. Sprawdź!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Football Meets Data wyliczyło szanse na spadek z Ekstraklasy. Raków Częstochowa ma aż 29% prawdopodobieństwa na chwilę obecną, że spadną z ligi. Z dobrych informacji dla kibiców częstochowskiego klubu jest fakt, że cztery drużyny mają większe szanse spadku: Wieczysta Kraków, Wisła Płock, Motor Lublin i Radomiak Radom. Po sześciu kolejkach wspomniane zespoły są wyżej w tabeli niż ekipa spod Jasnej Góry.

Szanse na spadek z PKO BP Ekstraklasy wg. Football Meets Data:

  • Wieczysta Kraków – 45%
  • Wisła Płock – 41%
  • Motor Lublin – 35%
  • Radomiak Radom – 31%
  • Raków Częstochowa – 29%
  • Śląsk Wrocław – 22%
  • Widzew Łódź – 21%
  • Piast Gliwice – 20%
  • Zagłębie Lubin – 14%
  • Cracovia – 12%

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości