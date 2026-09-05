Raków na dnie tabeli. Wyliczono szanse na spadek z Ekstraklasy

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Feio na ratunek. Raków wśród drużyn zagrożonych spadkiem

Raków Częstochowa ma na swoim koncie pięć porażek z rzędu w rozgrywkach ligowych. Na dodatek najbliższy terminarz nie należy do najłatwiejszych. Na dniach w klubie dojdzie do zmiany trenera. W nadchodzącym starciu z Lechem Poznań drużynę poprowadzi jeszcze tymczasowy szkoleniowiec Dawid Szulczek. W przyszłym tygodniu obowiązki pierwszego szkoleniowca przejmie Goncalo Feio, o czym pisał serwis Meczyki.pl.

Feio nie będzie miał łatwego zadania. Przede wszystkim musi poprawić wyniki, ale także podnieść zespół mentalnie. Na ten moment sytuacja Medalików wygląda bardzo źle. Zajmują ostatnie 18. miejsce w tabeli, a szanse na spadek są coraz większe, choć do końca sezonu pozostało dużo czasu.

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Football Meets Data wyliczyło szanse na spadek z Ekstraklasy. Raków Częstochowa ma aż 29% prawdopodobieństwa na chwilę obecną, że spadną z ligi. Z dobrych informacji dla kibiców częstochowskiego klubu jest fakt, że cztery drużyny mają większe szanse spadku: Wieczysta Kraków, Wisła Płock, Motor Lublin i Radomiak Radom. Po sześciu kolejkach wspomniane zespoły są wyżej w tabeli niż ekipa spod Jasnej Góry.

Szanse na spadek z PKO BP Ekstraklasy wg. Football Meets Data: