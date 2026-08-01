Porto walczy o pierwszy tytuł sezonu! Dwóch Polaków w składzie

20:15, 1. sierpnia 2026 21:02, 1. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

FC Porto - SCU Torreense to spotkanie o Superpuchar Portugalii. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się na Estádio Cidade de Coimbra.

Jan Bednarek
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Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

FC Porto – SCU Torreense: to składy na Superpuchar Portugalii

W sobotni wieczór na Estádio Cidade de Coimbra, a więc jednym ze stadionów Euro 2004, dojdzie do pojedynku mistrza z triumfatorem krajowego pucharu. W meczu o Superpuchar Portugalii zmierzą się FC Porto i SCU Torreense.

Smoki w lidze o sześć punktów wyprzedziły Sporting. To właśnie Lwy z Lizbony, a więc druga najlepsza drużyna kraju, były rywalem Torreense w finale Taça de Portugal. Zespół z Torres Vedras, wygrał 2:1 po dogrywce, a trzy dni później nie poradził sobie w finale baraży o awans do elity.

Tym razem w wyjściowym składzie ekipy z Estadio do Dragao znalazło się miejsce dla dwóch reprezentantów Polski. Mecz od pierwszych minut rozpoczną Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Natomiast Oskar Pietuszewski będzie czekał na swoją szansę na ławce rezerwowych.

FC Porto – SCU Torreense: oficjalne składy

FC Porto: Diogo Costa – Alberto Costa, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Zaidu Sanusi – Gabri Veiga, Pablo Rosario, Victor Froholdt – William Gomes, Andre Silva, Pepe

SCU Torreense: Adriel Ramos – Stopira, Diadié, Léo Azevedo, Dany Jean, Alfaro, Musa, Nuha Jatta, David Bruno, Javi Vázquez, Luis Quintero

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