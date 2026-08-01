PSG rozpoczęło rozmowy z Ajaksem. Celem zdolny skrzydłowy

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Mika Godts może przejść do Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain planuje poważnie wzmocnić linię ataku w związku z niepewną przyszłością Bradleya Barcoli. Francuski skrzydłowy jest coraz częściej łączony z transferem do Liverpoolu, a jego ewentualne odejście pozostawiłoby sporą lukę w ofensywie triumfatora Ligi Mistrzów. Władze paryskiego klubu nie zamierzają jednak czekać i już rozpoczęły poszukiwania odpowiedniego następcy.

Jak poinformował Fabrizio Romano, jednym z głównych kandydatów do przenosin na Parc des Princes jest Mika Godts. PSG rozpoczęło już rozmowy z Ajaksem Amsterdam w sprawie pozyskania 21-letniego belgijskiego lewego napastnika. Sam zawodnik ma być otwarty na przeprowadzkę do stolicy Francji, która bez wątpienia byłaby dla niego ogromnym krokiem naprzód w karierze.

Godts reprezentuje holenderską ekipę od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się do niej z Genku za około milion euro. W poprzednim sezonie rozegrał 44 spotkania, zdobył 17 bramek i zanotował 15 asyst. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 35 milionów euro, choć Ajax oczekuje za swojego zawodnika od 40 do 45 milionów euro. Kontrakt reprezentanta Belgii obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.