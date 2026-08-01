Wieczysta Kraków – Lech Poznań:
Pierwsza połowa spotkania Wieczysta Kraków – Lech Poznań przebiegła pod dyktando gości. Chociaż beniaminek miał swoje okazje, to nie był w stanie ich zamienić na gole i to Kolejorz na przerwę schodził z dwubramkowym prowadzenie. Do siatki trafili Yannick Agnero i Allahyar Sayyadmanesh.
Po zmianie stron tempo gry wyraźnie spadło. W 66. minucie gospodarze wykorzystali chwilę dekoncentracji defensywy mistrzów Polski. Kamil Dankowski znakomicie dośrodkował z prawej strony boiska, a Lucas Piazon popisał się bezbłędnym strzałem głową.
W 80. minucie Antoni Mikułko uratował ekipę ze stolicy Małopolski przed stratą bramki i zastopował precyzyjne uderzenie Daniela Hakansa. Trzy minuty później Robert Gumny przymierzył zza szesnastki i trafił w słupek.
Lech zdołał utrzyma korzystny wynik i wygrał w Krakowie 2:1. Dla Poznaniaków to pierwsze zwycięstwo w rym sezonie, natomiast dla Wieczystej to już druga porażka.
Wieczysta Kraków – Lech Poznań 1:2 (0:2)
Piazon 66′ – Agnero 35′, Sayyadmanesh 43′