Wieczysta znowu bez wygranej. Lech punktował z dystansu [WIDEO]

19:37, 1. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Wieczysta Kraków - Lech Poznań to spotkanie 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przy Reymonta padły trzy bramki, w tym dwie z dystansu.

Lucas Piazon
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Kazimierz Koper/ Alamy Na zdjęciu: Lucas Piazon

Wieczysta Kraków – Lech Poznań:

Pierwsza połowa spotkania Wieczysta KrakówLech Poznań przebiegła pod dyktando gości. Chociaż beniaminek miał swoje okazje, to nie był w stanie ich zamienić na gole i to Kolejorz na przerwę schodził z dwubramkowym prowadzenie. Do siatki trafili Yannick Agnero i Allahyar Sayyadmanesh.

Po zmianie stron tempo gry wyraźnie spadło. W 66. minucie gospodarze wykorzystali chwilę dekoncentracji defensywy mistrzów Polski. Kamil Dankowski znakomicie dośrodkował z prawej strony boiska, a Lucas Piazon popisał się bezbłędnym strzałem głową.

W 80. minucie Antoni Mikułko uratował ekipę ze stolicy Małopolski przed stratą bramki i zastopował precyzyjne uderzenie Daniela Hakansa. Trzy minuty później Robert Gumny przymierzył zza szesnastki i trafił w słupek.

Lech zdołał utrzyma korzystny wynik i wygrał w Krakowie 2:1. Dla Poznaniaków to pierwsze zwycięstwo w rym sezonie, natomiast dla Wieczystej to już druga porażka.

Wieczysta Kraków – Lech Poznań 1:2 (0:2)

Piazon 66′ – Agnero 35′, Sayyadmanesh 43′

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