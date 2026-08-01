Kevin De Bruyne tego lata może jeszcze opuścić SSC Napoli. Belgijski pomocnik wkrótce otrzyma atrakcyjną ofertę od Galatasaray. Turcy są zdeterminowani, aby pozyskać doświadczonego zawodnika - informuje Ekrem Konur.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Galatasaray walczy o transfer Kevina De Bruyne

Kevin De Bruyne od roku jest zawodnikiem SSC Napoli. Współpraca między klubem a zawodnikiem nie układa się po myśli żadnej ze stron. Nie umknęło to uwadze innym zespołom, które myślą o pozyskaniu Belga. Najwięcej pracy w jego transfer wkłada jednak Galatasaray. Ekrem Konur poinformował, że turecki klub jest gotowy zaoferować 35-latkowi atrakcyjne warunki kontraktu.

Galatasaray poważnie myśli o sprowadzeniu Kevina De Bruyne. Wkrótce na stole SSC Napoli ma pojawić się oficjalna oferta transferowa. Szczegółów tej sprawy jednak nie poznaliśmy. Nie wiemy, ile Turcy zaoferują za doświadczonego pomocnika, a także jakie są oczekiwania Włochów. Jedno jest pewne – przyszłość Belga na boiskach Serie A wisi na włosku.

Kontrakt Kevina De Bruyne z Galatasaray obowiązywałby do 3 czerwca 2028 roku. O rok krócej trwa umowa Belga z SSC Napoli. Jeśli włoski klub myśli o zarobieniu pieniędzy na odejściu pomocnika, to jest idealny moment, aby zgodzić się na jego transfer. Czas pokaże, czy finalnie była gwiazda Manchesteru City zawita do Turcji.

Kevin De Bruyne w koszulce SSC Napoli rozegrał łącznie 21 spotkań. Belg zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.