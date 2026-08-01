Lech rehabilituje się w Ekstraklasie. Cudowne gole w Krakowie [WIDEO]

18:39, 1. sierpnia 2026 19:39, 1. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań w świetnym stylu rehabilituje się za kompromitującą porażkę z Aarhus GF. Po pierwszej połowie starcia z Wieczystą Kraków Kolejorz prowadzi 2:0.

Allahyar Sayyadmanesh
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Ernest Kołodziej/ Ball Raw Images/ Alamy Na zdjęciu: Allahyar Sayyadmanesh

Lech Poznań triumfuje w Krakowie. Wieczysta bez odpowiedzi

Do sobotniego pojedynku w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy obie ekipy podchodziły po przegranych. Wieczysta Kraków na otwarcie sezonu musiała uznać wyższość Radomiaka Radom, a Lech Poznań w środę pożegnał się z marzeniami o Lidze Mistrzów.

W 35. minucie podopieczni Nielsa Frederiksena objęli prowadzenie. Yannick Agnero otrzymał podanie od Luisa Palmy, poradził sobie z obrońcą i przymierzył zza szesnastki. Antoni Mikułko był bez szans na interwencję po tak precyzyjnej próbie.

Osiem minut później Lech prowadził już 2:0. Allahyar Sayyadmanesh pokusił się o uderzenie z dystansu – piłka po interwencji Aleksandara Djermanovicia zaskoczyła bramkarza gospodarzy i wylądowała w siatce. Kolejorz utrzymał korzystny wynik do przerwy.

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