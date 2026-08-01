Lech Poznań triumfuje w Krakowie. Wieczysta bez odpowiedzi
Do sobotniego pojedynku w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy obie ekipy podchodziły po przegranych. Wieczysta Kraków na otwarcie sezonu musiała uznać wyższość Radomiaka Radom, a Lech Poznań w środę pożegnał się z marzeniami o Lidze Mistrzów.
W 35. minucie podopieczni Nielsa Frederiksena objęli prowadzenie. Yannick Agnero otrzymał podanie od Luisa Palmy, poradził sobie z obrońcą i przymierzył zza szesnastki. Antoni Mikułko był bez szans na interwencję po tak precyzyjnej próbie.
Osiem minut później Lech prowadził już 2:0. Allahyar Sayyadmanesh pokusił się o uderzenie z dystansu – piłka po interwencji Aleksandara Djermanovicia zaskoczyła bramkarza gospodarzy i wylądowała w siatce. Kolejorz utrzymał korzystny wynik do przerwy.