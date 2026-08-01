Salah blisko nowego klubu. Zwrot akcji i zaskakujący kierunek

Mohamed Salah w ostatnim czasie był praktycznie dogadany z Besiktasem. Tak przynajmniej donosiły tureckie media. Z informacji Yagiza Sabuncuoglu wynika, że zagra w Turcji, ale w innym klubie. Ma podpisać kontrakt z Trabzonsporem.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Trabzonspor blisko podpisania kontraktu z Salahem

Mohamed Salah po udanym dla reprezentacji Egiptu mundialu zajął się tematem przyszłości i poszukiwaniem nowego klubu. Przypomnijmy, że mimo ważnego kontraktu do połowy 2027 roku rozwiązał umowę z Liverpoolem, stając się wolnym agentem. Zabiegała o niego m.in. Arabia Saudyjska, a także liga MLS. Ostatecznie zostanie w Europie, ale kierunek jest mocno zaskakujący.

Wygląda na to, że najbliższe lata spędzi w Turcji. O ile to popularny wybór, tak Salah nie zagra ani w Fenerbahce, ani w Galatasaray, czyli dwóch największych klubach. Przez ostatnie tygodnie media informowały, że zostanie piłkarzem Besiktasu.

Z informacji Yagiza Sabuncuoglu wynika, że nastąpił zwrot akcji. Klub ze Stambułu postanowił się wycofać z walki o zawodnika, ponieważ do akcji wkroczył Trabzonspor. Mohamed Salah otrzymał ofertę dwuletniego kontraktu o wartości aż 17 milionów euro rocznie. Porozumienie ma być kwestią czasu. Wszystko wskazuje na to, że 34-latek w końcu znalazł nowy klub.

Z Liverpoolem był związany od 2017 do 2026 roku. W trakcie pobytu na Anfield rozegrał 442 mecze, w których strzelił 257 goli i zanotował 123 asysty. Wygrał dwukrotnie Premier League, a także raz świętował triumf w Lidze Mistrzów.