Real Madryt myśli o przyszłości. Meksykański diament pod lupą

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gilberto Mora

Gilberto Mora na celowniku Realu Madryt

Real Madryt pozostaje niezwykle aktywny podczas obecnego letniego okna transferowego. Na Santiago Bernabeu trafili już Marc Cucurella, Carlos Espi, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva. Ponadto o krok od przenosin do ekipy Królewskich są Yan Diomande i Rodri. Władze hiszpańskiego klubu nie zamierzają jednak zwalniać tempa, bo równolegle pracują także nad planami dotyczącymi przyszłości.

Jak poinformowała stacja telewizyjna „ESPN”, skauci Realu Madryt od dłuższego czasu bacznie monitorują rozwój Gilberto Mory. Zaledwie 17-letni meksykański pomocnik uchodzi za największy talent w swoim kraju i jednego z najbardziej perspektywicznych piłkarzy młodego pokolenia na całym świecie.

Królewscy nie planują sprowadzać go jeszcze tego lata, ale niewykluczone, że wrócą po niego w kolejnych okienkach transferowych. Zawodnik znajduje się również na radarach Borussii Dortmund, Bayernu Monachium, Barcelony, Manchesteru United oraz Chelsea.

Mimo młodego wieku Gilberto Mora regularnie występuje już na poziomie seniorskim. W reprezentacji Meksyku rozegrał 12 spotkań i zanotował asystę w wygranym 1:0 półfinale Gold Cup z Hondurasem. Był także częścią kadry narodowej podczas mistrzostw świata w 2026 roku. W barwach Club Tijuana uzbierał dotychczas 53 mecze, zdobył 10 bramek oraz zaliczył 2 ostatnie podania. Serwis „Transfermarkt” wycenia pomocnika na około 10 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.