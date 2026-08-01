Real Madryt myśli o przyszłości. Meksykański diament pod lupą

14:42, 1. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  ESPN

Real Madryt bacznie monitoruje postępy Gilberto Mory. Hiszpański klub nie wyklucza sprowadzenia 17-letniego pomocnika w przyszłości - donosi stacja ESPN.

Gilberto Mora
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gilberto Mora

Gilberto Mora na celowniku Realu Madryt

Real Madryt pozostaje niezwykle aktywny podczas obecnego letniego okna transferowego. Na Santiago Bernabeu trafili już Marc Cucurella, Carlos Espi, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva. Ponadto o krok od przenosin do ekipy Królewskich są Yan Diomande i Rodri. Władze hiszpańskiego klubu nie zamierzają jednak zwalniać tempa, bo równolegle pracują także nad planami dotyczącymi przyszłości.

Jak poinformowała stacja telewizyjna „ESPN”, skauci Realu Madryt od dłuższego czasu bacznie monitorują rozwój Gilberto Mory. Zaledwie 17-letni meksykański pomocnik uchodzi za największy talent w swoim kraju i jednego z najbardziej perspektywicznych piłkarzy młodego pokolenia na całym świecie.

Królewscy nie planują sprowadzać go jeszcze tego lata, ale niewykluczone, że wrócą po niego w kolejnych okienkach transferowych. Zawodnik znajduje się również na radarach Borussii Dortmund, Bayernu Monachium, Barcelony, Manchesteru United oraz Chelsea.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Mimo młodego wieku Gilberto Mora regularnie występuje już na poziomie seniorskim. W reprezentacji Meksyku rozegrał 12 spotkań i zanotował asystę w wygranym 1:0 półfinale Gold Cup z Hondurasem. Był także częścią kadry narodowej podczas mistrzostw świata w 2026 roku. W barwach Club Tijuana uzbierał dotychczas 53 mecze, zdobył 10 bramek oraz zaliczył 2 ostatnie podania. Serwis „Transfermarkt” wycenia pomocnika na około 10 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.