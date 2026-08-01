Porto podało kadrę na Superpuchar Portugalii. Wiadomo, co z Pietuszewskim

FC Porto w sobotę (1 sierpnia) zmierzy się z Torrense w meczu o Superpuchar Portugalii. W kadrze meczowej znalazł się komplet Polaków. Jest także Oskar Pietuszewski, który ostatnio walczył z kontuzją.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski, Kiwior i Bednarek w kadrze Porto na Superpuchar Portugalii

FC Porto w poprzednim sezonie po raz pierwszy od czterech lat wygrało ligę portugalską. Dokonali tego w składzie z trzema Polakami. Zawodnikami wyjściowej jedenastki byli: Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Zwłaszcza ten pierwszy zrobił wielką furorę po transferze na Estadio Do Dragao. Nastolatek przebojem wywalczył miejsce w składzie, notując świetne występy m.in. przeciwko Benfice.

Na tydzień przed meczem o Superpuchar Portugalii pojawiły się informacje o kontuzji Pietuszewskiego. Reprezentant Polski doznał urazu mięśniowego, a pierwsze doniesienia sugerowały nawet kilka tygodni przerwy. Skończyło się jednak tylko na strachu.

W mediach społecznościowych klub ujawnił kadrę na mecz z Torrense. Znaleźli się w niej nie tylko Bednarek i Kiwior, ale również Pietuszewski. Wygląda więc na to, że 18-latek wyleczył drobny uraz i jest do dyspozycji trenera na najbliższe spotkanie.

Kadra FC Porto na Superpuchar Portugalii:

Bramkarze: D. Costa, J. Costa, Afonso

Obrońcy: A. Costa, Fernandes, Zaidu, Moura, Bednarek, Kiwior, Perez, Prpić

Pomocnicy: Rosario, Varela, Hwang, Eustaquio, Froholdt, Veiga, Mora

Napastnicy: Gomes, Sainz, Pepe, Pietuszewski, Silva, Gul

Mecz FC Porto – Torrense odbędzie się w sobotę (1 sierpnia) 2026 roku o godzinie 21:15. Rywal mistrza Portugalii to drugoligowy klub, który sprawił niespodziankę, zdobywając krajowy puchar.