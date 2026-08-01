Lewandowski kiepsko zaczął. Kapitan Chicago Fire wprost o Polaku

Robert Lewandowski ma za sobą przeciętny start w Chicago Fire. Przed kolejnym meczem Polaka ocenił kapitan zespołu - Jack Elliott. "Od razu świetnie wpasował się w zespół" - powiedział, cytowany przez serwis meninred97.com.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kapitan Chicago Fire zadowolony z Lewandowskiego

Robert Lewandowski w nocy z soboty na niedzielę (1/2 sierpnia) stanie przed kolejną szansą na zdobycie debiutanckiego gola w MLS. W poprzednich dwóch meczach nie dość, że nie zdołał wpisać się na listę strzelców, to na dodatek Chicago Fire przegrało oba spotkania. Tym razem ich rywalem będzie Charlotte FC. Warto dodać, że będzie to pierwszy mecz 37-latka przed własną publicznością.

Na konferencji prasowej początek przygody w nowym klubie oraz formę Lewandowskiego ocenił Jack Elliott. Kapitan drużyny z „Wietrznego Miasta” przyznał, że Polak od razu wkomponował się w drużynę, a fizycznie wygląda naprawdę dobrze.

– Lewandowski ma dużą wiedzę i ogromne doświadczenie, którym może podzielić się z całą drużyną. Grał na najwyższym poziomie. Moim zdaniem od razu świetnie wpasował się w zespół. Od pierwszych dni wygląda na dobrze przygotowanego fizycznie i jest w dobrej formie, dlatego z niecierpliwością czekam, żeby zobaczyć go w kolejnych meczach – powiedział Jack Elliott, cytowany przez serwis meninred97.com.

Chicago Fire po dwóch porażka z rzędu spadło na 4. miejsce w Konferencji Wschodniej MLS. Na swoim koncie mają 26 punktów. Kolejna porażka może sprawić, że ponownie zaliczą spadek w tabeli o kilka miejsc w dół. Ich najbliższy rywal depcze im po piętach. Charlotte FC plasuje się na 6. miejscu z dorobkiem 25 punktów.