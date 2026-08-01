Wiktor Nowak notuje kapitalny start sezonu w barwach Slavii Praga. Mistrzowie Czech mierzą się z Banikiem Ostrawa, a 21-latek znowu wpisał się na listę strzelców.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Wiktor Nowak

Nowak znowu trafia do siatki

W letnim okienku transferowym Wiktor Nowak zmienił klubowe barwy. Slavia Praga zapłaciła Górnikowi Zabrze blisko 2,5 miliona euro za kartę zawodniczą młodzieżowego reprezentanta Polski. Były zawodnik Wisły Płock od razu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie.

Już w debiucie ofensywnie usposobiony pomocnik udowodnił, że mistrzowie Czech dobrze ulokowali pieniądze. Nowak zaliczył znakomite premierowe spotkanie w Chance Liga.

W drugiej kolejce krajowej elity Polak także znalazł się w wyjściowej jedenastce. I już w 3. minucie znalazł drogę do siatki Banika Ostrawa. Michal Sadilek dorzucił z naroznika boiska, a Nowak popisał się bezbłędnym strzałem głową. Slavia schodziła na przerwę z trzybramkowym prowadzeniem.

Tak padła trzecia bramka Wiktora Nowaka w koszule Slavii Praga: