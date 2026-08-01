Raheem Sterling może obrać niespodziewany kierunek

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Vasco da Gama interesuje się Raheemem Sterlingiem

Raheem Sterling pozostaje bez klubu po tym, jak na początku lipca rozstał się z Feyenoordem Rotterdam. Pobyt 31-letniego skrzydłowego w holenderskim zespole okazał się krótki i nie spełnił oczekiwań obu stron. Doświadczony Anglik, mimo ostatnich niepowodzeń, nie zamierza jednak kończyć kariery. Rutynowany piłkarz aktywnie poszukuje bowiem nowego pracodawcy przed startem kolejnego sezonu.

Jak poinformował Lucas Pedrosa, Raheem Sterling może kontynuować karierę w Ameryce Południowej. Agenci atakującego zaoferowali go Vasco da Gamie, a włodarze z Brazylii nie wykluczają zakontraktowania byłego reprezentanta Synów Albionu. Klub z Kraju Kawy jest zainteresowany skrzydłowym, a powodzenie negocjacji będzie uzależnione przede wszystkim od oczekiwań finansowych zawodnika.

Sterling może pochwalić się imponującym piłkarskim CV. W swojej karierze reprezentował wyżej wspomniany Feyenoord Rotterdam, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool oraz Queens Park Rangers. Największe sukcesy odnosił w barwach drużyny The Citizens, dla której rozegrał 339 spotkań, zdobył 131 bramek i zanotował 87 asyst, sięgając czterokrotnie po mistrzostwo Premier League.