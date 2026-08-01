Kacper Potulski znajduje się na celowniku topowych europejskich klubów. Borussia Dortmund postanowiła złożyć ofertę za Polaka. FSV Mainz jednak odrzuciło propozycję - informuje Ekrem Konur.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Borussia Dortmund usłyszała „nie”. Mainz odrzuciło ofertę za Kacpra Potulskiego

Kacper Potulski przebojem wdarł się do Bundesligi i zapracował sobie na powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski, dla której strzelił już gola. Utalentowany obrońca przyciąga uwagę topowych europejskich marek. Tymczasem Ekrem Konur poinformował, że Borussia Dortmund złożyła oficjalną ofertę, ale nie znalazła ona uznania w oczach władz FSV Mainz.

Borussia Dortmund zaproponowała 20 milionów euro za Kacpra Potulskiego. Taka kwota jednak nie starcza, więc FSV Mainz odrzuciło ofertę. Niemiecki gigant musi się pospieszyć, ponieważ inne kluby mają na oku reprezentanta Polski. Młody defensor znajduje się także w kręgu zainteresowań Bayern Monachium, Bayeru Leverkusen, AC Milanu, Interu Mediolan oraz klubów Premier League.

Nazwisko Kacpra Potulskiego znajduje się właśnie na liście wielkich zespołów. Za Polaka jednak trzeba będzie wyłożyć olbrzymie pieniądze. FSV Mainz liczy na większy zarobek niż 20 milionów euro. Zainteresowane strony zatem muszą sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać wychowanka Legii Warszawa.

Kacper Potulski dotychczas rozegrał 23 spotkania w seniorskich barwach FSV Mainz. Reprezentant Polski strzelił jednego gola, a także raz zaliczył asystę. Kontrakt defensora z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.