Real Madryt ma nowy cel transferowy. Tego lata Królewscy będą chcieli pozyskać światowej klasy środkowego obrońcę. Hiszpański klub chce całkowicie zażegnać problemy na tej pozycji - informuje "Marca".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt chce wzmocnić środek obrony

Real Madryt wciąż nie zamknął letniego okienka transferowego. Jak donosi „Marca”, priorytetem Królewskich stało się sprowadzenie światowej klasy środkowego obrońcy. Jose Mourinho uważa, że właśnie ta pozycja wymaga natychmiastowego wzmocnienia, dlatego naciska na władze klubu, aby jak najszybciej dopięły kolejną głośną transakcję.

Problemy kadrowe w defensywie są coraz większe. Ibrahima Konate wciąż przebywa na urlopie, Antonio Rudiger nie odzyskał jeszcze pełnej sprawności, Dean Huijsen zmaga się z problemami zdrowotnymi, Raul Asencio jest kontuzjowany, a Eder Militao nadal dochodzi do siebie po długiej przerwie spowodowanej urazem. Sytuacja sprawia, że Real Madryt ma bardzo ograniczone pole manewru na środku obrony.

W Madrycie nie zamierzają jednak podejmować pochopnych decyzji. Królewscy chcą sięgnąć po zawodnika z najwyższej półki, który od razu wskoczy do podstawowego składu i stanie się liderem defensywy. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe tygodnie będą dla Realu Madryt niezwykle intensywne, a sprowadzenie nowego stopera pozostaje jednym z głównych celów klubu.

Najczęściej, w kontekście Realu Madryt, mówiło się o przyjściu Alessandro Bastoniego. Włoch jednak nie myśli o rozstaniu z Interem Mediolan, co mocno komplikuje plany Los Blancos.