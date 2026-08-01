Juventus lada moment może pożegnać pomocnika. Vasilije Adzić jest o krok od przenosin do Cagliari Calcio. Rozmowy między klubami zmierzają w odpowiednim kierunku - donosi Nicolo Schira.

BSR Agency / alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Vasilije Adzić odejdzie z Juventusu? Jest o krok od Cagliari Calcio

Juventus pracuje nie tylko nad sprowadzaniem nowych zawodników, ale również nad uporządkowaniem kadry przed nowym sezonem. Jak informuje Nicolo Schira, bardzo blisko odejścia ze Starej Damy jest Vasilije Adzić. Młody pomocnik może wkrótce zostać nowym piłkarzem Cagliari Calcio, a rozmowy pomiędzy klubami są już na zaawansowanym etapie.

Według przekazanych informacji, negocjacje przebiegają w odpowiednim kierunku i obie strony są coraz bliżej osiągnięcia pełnego porozumienia. Wszystko wskazuje na to, że przeprowadzka Czarnogórca do Cagliari Calcio jest jedynie kwestią czasu. Transfer ma pozwolić zawodnikowi na regularne występy w Serie A i dalszy rozwój.

Dla Juventusu odejście Vasilije Adzicia oznacza zwolnienie miejsca w kadrze oraz możliwość skupienia się na kolejnych ruchach transferowych. Sam piłkarz liczy natomiast, że w barwach Cagliari Calcio będzie mógł zrobić kolejny krok w swojej karierze i udowodnić, że stać go na regularną grę na najwyższym poziomie włoskich rozgrywek.

Vasilije Adzić do tej pory rozegrał 26 spotkań w koszulce Juventusu. Utalentowany zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. Udało mu się tego dokonać w rywalizacji derbowej przeciwko Interowi Mediolan.