Kennet Eichhorn nie rozpocznie sezonu zgodnie z planem. Wielki talent niemieckiej piłki zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, o czym poinformował Bayer Leverkusen.

Juergen Engler/ nordphoto GmbH/ Alamy Na zdjęciu: Kennet Eichhorn

Bayer Leverkusen bez nowej gwiazdki na starcie sezonu

W trwającym okienku transferowy Kennet Eichhorn zmienił klubowe barwy. Młodzieżowy reprezentant Niemiec i wychowanek Herthy zaliczył sportowy awans i trafił do Bundesligi. Bayer Leverkusen zapłacił ekipie z Berlina dziewięć milionów euro.

Niestety, 17-latek będzie musiał poczekać na debiut w szeregach mistrzów kraju z 2024 roku. Pomocnik zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. U zawodnika zdiagnozowano wymagające leczenia zaburzenie metaboliczne, co potwierdza Bayer.

– Kennet stoi u progu nadziei na bardzo długą karierę na najwyższym poziomie. Będziemy go na tej drodze wspierać najlepiej, jak potrafimy – powiedział Simon Rolfes. – Na obecnym etapie najważniejsze jest, że podjęliśmy właściwe kroki w celu jego powrotu do zdrowia i że Kennet otrzyma bez presji potrzebny czas i spokój na leczenie – dodał , dyrektor sportowy Die Werkself.