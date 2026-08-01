GKS Katowice nie wyobraża sobie życia bez Arkadiusza Jędrycha. W sobotnie popołudnie klub poinformował o przedłużeniu kontraktu z kapitanem. Nowa umowa defensora obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku i zawiera opcję przedłużenia.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Szymon Bartlewicz oraz Arkadiusz Jędrych

Oficjalnie: Arkadiusz Jędrych na dłużej w GKS-ie Katowice

GKS Katowice wciąż walczy o awans do Ligi Konferencji. W miniony czwartek polski zespół odniósł wielkie zwycięstwa nad Żyliną i zagra w kolejnej rundzie eliminacji. Tymczasem w sobotnie popołudnie władze klubu przygotowały niespodziankę swoim kibicom. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony poinformowano o przedłużeniu kontraktu z Arkadiusze Jędrychem.

Kapitan GKS-u Katowice związał się z klubem nową umową, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku. W kontrakcie widnieje opcja przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy. Zarówno Rafał Górak, jak i wszyscy kibice GieKSy mogą się cieszyć z tego faktu. Doświadczony defensor od wielu sezonów stanowi o sile drużyny.

Arkadiusz Jędrych przyszedł do GKS-u Katowice w 2019 roku. Zawodnik poprzednio reprezentował barwy Pogoni Siedlce, Zagłębia Sosnowiec oraz Znicza Pruszków, którego jest wychowankiem. Jednak dopiero w zespole GieKSy defensor grał na miarę swojego olbrzymiego potencjału. 34-latek teraz z pewnością chciałby awansować z drużyną do europejskich pucharów.

Dotychczas Arkadiusz Jędrych rozegrał 264 spotkania w koszulce GKS-u Katowice. Obrońca zdołał strzelić aż 45 goli, a także zaliczył dziewięć asyst.