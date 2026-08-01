Chelsea znalazła nowy cel. Chodzi o czołowego obrońcę z Włoch

17:07, 1. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Luca Cerchione

Chelsea poważnie myśli o wzmocnieniu defensywy. Jak się okazuje, The Blues patrzą w kierunku Serie A, ponieważ podpytują o Giorgio Scalviniego z Atalanty Bergamo - przekazuje Luca Cerchione.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Giorgio Scalvini wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea nie zwalnia tempa i zaczęła rozglądać się za nowym środkowym defensorem. Władze klubu aktywnie przeczesują rynek. Tymczasem Luca Cerchione zdradza, że The Blues spoglądają w kierunku Serie A. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Giorgio Scalvini, który na co dzień reprezentuje barwy Atalanty Bergamo. Londyńczycy już pytają o reprezentanta Włoch.

Giorgio Scalvini jest uznanym piłkarzem, choć wciąż jest młodym zawodnikiem. Defensor poważnie myśli o rozstaniu z Atalantą Bergamo. Jego agenci pracują nad transferem do Premier League. Chelsea nie jest jedynym zespołem, który interesuje się graczem La Dei. Reprezentant Italii jest także łączony z Tottenhamem Hotspur.

Wszystkie zespoły jednak muszą mieć na uwadze kwestię zdrowotną Giorgio Scalviniego. Obrońca Atalanty Bergamo jest piłkarzem podatnym na kontuzje. To właśnie częste urazy sprawiły, że w pewnym momencie wyhamował jego rozwój. Włoch jednak wciąż jest olbrzymim talentem i nieprzypadkowo jest łączony z przeprowadzką do Premier League.

Giorgio Scalvini dotychczas rozegrał 137 spotkania w seniorskim zespole Atalanty Bergamo. Reprezentant Włoch zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości