Chelsea poważnie myśli o wzmocnieniu defensywy. Jak się okazuje, The Blues patrzą w kierunku Serie A, ponieważ podpytują o Giorgio Scalviniego z Atalanty Bergamo - przekazuje Luca Cerchione.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Giorgio Scalvini wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea nie zwalnia tempa i zaczęła rozglądać się za nowym środkowym defensorem. Władze klubu aktywnie przeczesują rynek. Tymczasem Luca Cerchione zdradza, że The Blues spoglądają w kierunku Serie A. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Giorgio Scalvini, który na co dzień reprezentuje barwy Atalanty Bergamo. Londyńczycy już pytają o reprezentanta Włoch.

Giorgio Scalvini jest uznanym piłkarzem, choć wciąż jest młodym zawodnikiem. Defensor poważnie myśli o rozstaniu z Atalantą Bergamo. Jego agenci pracują nad transferem do Premier League. Chelsea nie jest jedynym zespołem, który interesuje się graczem La Dei. Reprezentant Italii jest także łączony z Tottenhamem Hotspur.

Wszystkie zespoły jednak muszą mieć na uwadze kwestię zdrowotną Giorgio Scalviniego. Obrońca Atalanty Bergamo jest piłkarzem podatnym na kontuzje. To właśnie częste urazy sprawiły, że w pewnym momencie wyhamował jego rozwój. Włoch jednak wciąż jest olbrzymim talentem i nieprzypadkowo jest łączony z przeprowadzką do Premier League.

Giorgio Scalvini dotychczas rozegrał 137 spotkania w seniorskim zespole Atalanty Bergamo. Reprezentant Włoch zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.